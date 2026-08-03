Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và Tuyên Quang

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, nhấn mạnh: Công tác cán bộ đặc biệt quan trọng, cán bộ là cái gốc của mọi việc. Đánh giá cán bộ đúng thì quy hoạch đúng, đào tạo đúng, luân chuyển đúng, bổ nhiệm đúng. Đánh giá sai thì mọi khâu sau trong công tác cán bộ đều thiếu chính xác vì đã lệch ngay từ bước đầu tiên.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh báo Nhân dân

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, kết quả đánh giá để bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường mới là mục tiêu cuối cùng của công tác đánh giá cán bộ. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần xác định rõ nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, thấy được rõ trách nhiệm của các cấp, trách nhiệm từ người đứng đầu đến những người làm công tác tham mưu. Quá trình kiểm tra, giám sát cần phải rất sâu sát, tỉ mỉ, khách quan, thực chất, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, để có thể tham mưu, đề xuất với Trung ương về công tác cán bộ.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu, việc triển khai phải đảm bảo công tâm, dân chủ, cẩn trọng, kỹ lưỡng, đúng quy trình, không có suy diễn, đảm bảo kết quả kiểm tra, đánh giá thực chất, dựa trên phân tích số liệu, dữ liệu cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cấp ủy.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đồng chí Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban Thường vụ 2 tỉnh Tuyên Quang, Cao Bằng xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng, xây dựng báo cáo đầy đủ, rõ ràng, phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, giám sát để hoàn thành nội dung công việc đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí lưu ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Cao Bằng, mốc thời gian gửi báo cáo tự kiểm tra, giám sát và hồ sơ, tài liệu liên quan về Đoàn trước ngày 15/8/2026.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An cho rằng, Đoàn kiểm tra, giám sát lần này có thêm quy định hoạt động như phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên trong Đoàn rất chặt chẽ, cụ thể. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai ngay từ đầu nhiệm kỳ, thường xuyên và kịp thời, góp phần ghi nhận những kết quả địa phương đã đạt được, đồng thời sớm phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.