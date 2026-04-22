Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Tư, 20:55, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/4, Đoàn Kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đợt 2 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 thông báo Quyết định kiểm tra, giám sát Đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kế hoạch, lịch làm việc của Đoàn.

Đoàn Kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đợt 2 năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong đợt kiểm tra lần này, Đoàn kiểm tra, giám sát số 26 có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 04 nội dung quan trọng: Việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; Các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan và Việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu

Để đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu của đợt kiểm tra, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đoàn, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và báo cáo theo đề cương gợi ý, cử đầu mối phối hợp với Đoàn.

Đồng thời, các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát sẽ triển khai kế hoạch làm việc với một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương với tinh thần nghiêm túc, khoa học, thực hiện đúng quy định, bảo đảm chất lượng và hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị; kế hoạch và lịch làm việc của Đoàn kiểm tra, giám sát số 26.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xác định các chủ trương chỉ đạo của Trung ương trên 04 nội dung kiểm tra, giám sát Đợt 2 này có vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Đảng. Do đó, ngay sau khi có chủ trương chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết liệt, khẩn trương, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện.

Cụ thể, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã kịp thời báo cáo Bộ Chính trị về các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược thuộc chức năng quản lý của Bộ Công an hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045; đề xuất danh mục một số nhiệm vụ của Bộ Công an hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số" giai đoạn 2026-2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045…

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu tại hội nghị

Trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57, Đảng ủy Công an Trung ương đã chỉ đạo tham mưu ban hành 64 văn bản để hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan (gồm 06 Luật, 13 Nghị định, 15 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...). Đồng thời, đang chủ động, tích cực thực hiện vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra và lịch trình làm việc của đoàn; sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nội dung, điều kiện phục vụ Đoàn Kiểm tra làm việc theo kế hoạch.

Phát huy vai trò phụ nữ Công an nhân dân trong kỷ nguyên mới

VOV.VN - Trong tiến trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) hiện đại, chính quy, tinh nhuệ và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ nét, không chỉ ở phạm vi tham gia mà còn ở chiều sâu đóng góp và năng lực dẫn dắt.

Việt Cường/VOV1
Tag: Công an Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Chính trị Ban Bí thư Ban Chính sách chiến lược Trung ương Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị 
Giám đốc Công an Hà Nội được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

VOV.VN - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc

VOV.VN - Bí thư Ủy ban Chính trị, pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Trần Văn Thanh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Trung Quốc với Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đảm bảo an ninh chính trị.

Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận số 23-KL/TW về Đề án "Nghiên cứu xây dựng chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay" (Kết luận số 23-KL/TW ngày 7/4/2026).

