Công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương

Thứ Tư, 17:40, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng ngày 22/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định thành viên Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ công bố: Quyết định điều động và bổ nhiệm GS,TS Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng giữ chức Phó Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031; Quyết định điều động và bổ nhiệm TS Nguyễn Huy Phòng, Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực IV làm thư ký khoa học chuyên trách Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các quyết định biệt phái 4 đồng chí về công tác tại Ban Thư ký khoa học Hội đồng, bao gồm: PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn: Giảng viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng; TS Nguyễn Thị Tuyến: Giảng viên cao cấp Viện Văn hóa và Phát triển; TS Phan Mạnh Toàn: Giảng viên cao cấp Viện Triết học; TS Nguyễn Thị Thanh Dung: Giảng viên chính Viện Chính trị và Quan hệ quốc tế.

Ban Thư ký khoa học Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 15 người, trong đó TS Bùi Văn Thạch là Ủy viên Hội đồng, Phó Tổng Thư ký thường trực; GS,TS Lại Quốc Khánh là Ủy viên Hội đồng, Phó Tổng Thư ký. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương yêu cầu mỗi thành viên Ban Thư ký khoa học không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp, xử lý thông tin, mà phải thực sự “hóa thân” vào công việc, luôn trăn trở, suy nghĩ, phát hiện vấn đề và đề xuất cách tiếp cận mới, qua đó góp phần nâng cao năng lực dự báo, định hướng và dẫn dắt sự phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng và PGS.TS Lê Hải Bình, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban Thư ký khoa học Hội đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu Ban Thư ký khoa học khẩn trương, chủ động triển khai các nội dung lớn: tổ chức tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước; chuẩn bị chu đáo nội dung cho các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, trong đó cần xây dựng công trình khoa học có giá trị tổng kết, hệ thống hóa những đóng góp của Hội đồng qua các thời kỳ. Đồng thời, cần đẩy mạnh các chương trình khảo sát thực tiễn, tăng cường phối hợp, hợp tác với các bộ, ngành, địa phương lớn nhằm bổ sung luận cứ khoa học, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Lại Quốc Khánh, Phó Tổng thư ký Hội đồng khẳng định quyết tâm cùng tập thể Ban Thư ký khoa học phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tận tâm, tận lực, không ngừng nỗ lực để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là tập trung tham mưu, nghiên cứu các vấn đề lý luận lớn, có ý nghĩa chiến lược như phát triển lý luận về đường lối đổi mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

 

 

Giang-Thư/VOV.VN
Tag: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ban Thư ký khoa học Hội đồng Lý luận Trung ương
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu mới với Hội đồng Lý luận Trung ương
VOV.VN - “Chủ động nghiên cứu, phát hiện và luận giải những vấn đề lý luận mới nảy sinh từ thực tiễn của đất nước cũng như từ những biến đổi sâu sắc của tình hình thế giới” - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 38 thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031
Tổng Bí thư dự hội nghị công bố thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ mới
