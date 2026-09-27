Cụ thể hóa hợp tác chiến lược Việt Nam - Canada

Ngay sau khi Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Công Thương Việt Nam đã triển khai các cuộc làm việc với cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ của Canada nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và năng lượng để từng bước chuyển những định hướng ở cấp cao thành chương trình hợp tác cụ thể.

Bộ trưởng Công thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng (bên phải) tại buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu.

Trong cuộc gặp Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu, hai bên tập trung trao đổi về việc triển khai kết quả Kỳ họp lần thứ ba Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế Việt Nam - Canada hồi tháng 6/2026, trong đó có các nội dung thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả việc tận dụng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Một trong những định hướng được hai bên chú trọng là tăng cường kết nối đầu tư công nghiệp, chuyển từ quan hệ mua bán hàng hóa đơn thuần sang cùng sản xuất và xuất khẩu ra thị trường thế giới. Hướng hợp tác này mở ra khả năng kết nối năng lực sản xuất của hai nền kinh tế, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam và Canada tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng quốc tế.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Ottawa, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Canada Trần Thu Quỳnh cho biết, hai Bộ trưởng đã thống nhất thúc đẩy kết nối đầu tư trong công nghiệp giữa hai nền kinh tế, hướng tới chuyển từ việc bán hàng cho nhau sang cùng sản xuất để xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Theo bà Trần Thu Quỳnh, hai bên cũng trao đổi các biện pháp nâng cao hiệu quả thực thi CPTPP, trong đó có việc tận dụng quy tắc xuất xứ, thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư và thương mại điện tử. Bên cạnh đó, vấn đề kết nối vận tải cũng được đề cập nhằm tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa lưu thông và tiếp cận thị trường của nhau. Các cuộc trao đổi bao gồm khả năng phát triển tuyến vận tải biển trực tiếp và kết nối hàng không giữa hai nước.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công thương Việt Nam và đại diện Hội đồng Kinh doanh Canada.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác giữa các cơ quan quản lý, Bộ Công Thương Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Goldy Hyder, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Canada, về những cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước sau khi quan hệ song phương được nâng cấp.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Ottawa, ông Hyder cho biết, việc lãnh đạo hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược tạo cơ sở để quan hệ kinh tế Việt Nam - Canada tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đặc biệt thông qua đầu tư chung và đầu tư hai chiều. Theo ông, hai nền kinh tế có những thế mạnh mang tính bổ sung, có thể phát huy để cùng hưởng lợi từ CPTPP và khuôn khổ quan hệ mới.

Trong số các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, ông Hyder đặc biệt nhấn mạnh tới năng lượng. Theo ông, nhu cầu năng lượng trên thế giới đang ngày càng lớn, trong khi Canada có nguồn lực để đáp ứng nhu cầu này và có thể trở thành đối tác đáng tin cậy của Việt Nam.

Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Canada cho rằng hợp tác năng lượng có thể góp phần đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Việt Nam, từ hoạt động của các trung tâm dữ liệu đến nhu cầu phục vụ sản xuất và phát triển doanh nghiệp. Đây cũng là lĩnh vực mà hai nước có thể phát huy thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy các dự án hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu trong buổi làm việc với đoàn Bộ Công thương Việt Nam.

Cùng với việc trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, Bộ Công Thương Việt Nam đã có cuộc làm việc với tập đoàn công nghệ AtkinsRéalis của Canada về khả năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, đặc biệt là công nghệ lò phản ứng CANDU và lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Nội dung trao đổi không chỉ tập trung vào khả năng tiếp cận công nghệ mà còn đề cập đến đào tạo nhân lực, chia sẻ thông tin và cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng thiết bị, dịch vụ kỹ thuật cho ngành năng lượng hạt nhân.

Theo Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh, phía Canada đánh giá cao năng lực thiết kế, chế tạo và kỹ thuật cơ khí chính xác của Việt Nam. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng hạt nhân, đặc biệt ở khâu sản xuất thiết bị.

Bà Trần Thu Quỳnh cũng cho biết, hai bên dự kiến tiếp tục tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin và giới thiệu công nghệ nhằm làm rõ hơn khả năng hợp tác trong lĩnh vực này. Qua đó, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan của Việt Nam có thêm điều kiện tìm hiểu yêu cầu kỹ thuật cũng như cơ hội tham gia chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân.

Từ thúc đẩy thương mại, kết nối đầu tư công nghiệp đến tìm kiếm cơ hội hợp tác công nghệ năng lượng, các cuộc làm việc đã cho thấy những bước triển khai đầu tiên nhằm cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược vừa được hai nước xác lập. Hướng hợp tác đang được trao đổi không chỉ nhằm mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam và Canada, mà còn hướng tới kết nối năng lực sản xuất, thúc đẩy đầu tư hai chiều và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước cùng tham gia những chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.