Đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada lên tầm cao mới

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng ta tới Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là quốc khách đầu tiên trong năm của Toàn quyền Canada, thể hiện sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973 và đến tháng 11/2017, hai nước xác lập quan hệ Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Canada là nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước. Từ khi xác lập Đối tác toàn diện năm 2017, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh mẽ. Hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực từ tháng 1/2019 đánh dấu giai đoạn mới trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước với thương mại 2 chiều tăng trưởng tới 170%. Quan hệ thương mại Việt Nam - Canada trở thành điểm sáng trong hợp tác thương mại song phương giữa các nước trong CPTPP. Hiện Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN. Năm 2025, kim ngạch hai chiều đã đạt 8,6 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch hai chiều đạt gần 5 tỷ USD, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Canada hiện đứng thứ 14/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với 294 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký FDI đạt hơn gần 5 tỷ USD.

Ngoài ra, Canada tiếp tục duy trì các dự án ODA cho Việt Nam. Tổng giá trị ODA Canada dành cho Việt Nam từ năm 1990 đến nay là gần 2 tỷ USD, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực xóa đói - giảm nghèo, đảm bảo quyền phụ nữ, trẻ em gái, phát triển nông nghiệp, nâng cao năng lực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, an toàn thực phẩm…

Giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được chú trọng trong quan hệ song phương và Canada luôn xác định Việt Nam là thị trường ưu tiên cho hợp tác giáo dục. Hiện có hơn 20 nghìn du học sinh Việt Nam đang theo học tại Canada.

Cộng đồng người Việt tại Canada hiện có khoảng 300.000 người, đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội và làm phong phú thêm nền văn hóa của đất nước Canada tươi đẹp.

Cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ chính trị - ngoại giao, hợp tác an ninh-quốc phòng Việt Nam-Canada cũng được thúc đẩy mạnh mẽ phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện. Giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương giữa hai nước ngày càng sôi động và hiệu quả. Các tuần lễ văn hóa, các sự kiện giao lưu nhân dân thường xuyên được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam và Canada. Hai bên cũng chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong các vấn đề quốc tế, hợp tác chặt chẽ tại các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Cộng đồng các nước sử dụng tiếng Pháp (Francophonie), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm qua, có thể thấy dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, song mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada đã không ngừng phát triển vững chắc, ngày càng thực chất và hiệu quả. Tiềm năng và dư địa để thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước còn rất lớn.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Với bề dày lịch sử của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, với tình cảm nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước dành cho nhau, chắc chắn, quan hệ hai nước sẽ tiến xa hơn nữa trong tương lai.