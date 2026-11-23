Tiếp xúc cử tri tại xã Ea M'Droh, Tổ đại biểu số 5 – Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk thông tin đến cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Sau 27 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét, thông qua 38 luật, 18 nghị quyết; cho ý kiến lần đầu đối với 5 dự án luật và tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ.

Các nội dung được quyết nghị tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn trong quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lăk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Từ thực tế sản xuất nông nghiệp tại địa phương, cử tri Đắk Lắk kiến nghị cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cử tri Lưu Minh Thống, xã Ea M'Droh phản ánh, hiện nay có nhiều sản phẩm giả mạo nhãn mác, thương hiệu nước ngoài, nhưng vẫn được đưa ra thị trường tiêu thụ. Tình trạng này gây thiệt hại cho người nông dân, ảnh hưởng đến chất lượng nông sản, nhất là các mặt hàng phục vụ xuất khẩu như cà phê.

“Mong công làm sao dẹp càng sớm càng tốt nạn phân bón giả, toàn đóng giả của nước ngoài. Tôi mong muốn nhà nước cần tăng cường kiểm tra nhiều hơn, dẹp các điểm bán hàng giả đi chứ để như này rất khổ cho người dân”, cử tri Lưu Minh Thống kiến nghị.

Cử tri xã Ea M'Droh nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc.

Bên cạnh những khó khăn trong sản xuất, việc tạo điều kiện tiếp cận tri thức cho học sinh vùng sâu, vùng xa cũng được cử tri quan tâm. Cử tri Nguyễn Thị Thu Trang, thôn Hiệp Hưng, xã Ea M'Droh cho biết, nhiều trường học trên địa bàn còn thiếu sách, cơ sở vật chất thư viện hạn chế, số lượng đầu sách chưa phong phú. Điều này ảnh hưởng đến cơ hội đọc sách, mở rộng kiến thức của học sinh.

Cử tri Nguyễn Thị Thu Trang kiến nghị Nhà nước quan tâm đầu tư thiết bị, bổ sung nguồn sách, nâng cấp thư viện và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách, qua đó hình thành thói quen đọc sách cho học sinh.

Dịp này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk trao những phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại nơi tiếp xúc nhân Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri tỉnh Đắk Lắk còn phản ánh những vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường, quy hoạch khoáng sản; đề nghị tháo gỡ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đầu tư công trình thủy lợi, bảo đảm nguồn nước tưới.

Các ý kiến cũng đề cập đến chính sách đối với người có công, chế độ cho lực lượng hoạt động ở thôn, buôn, tình trạng ô nhiễm môi trường và những bất cập trong cách tính giá điện, cung ứng thuốc bảo hiểm y tế tại cơ sở, kết nối hạ tầng giao thông nông thôn.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.