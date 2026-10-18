Cử tri Tây Nguyên - Nam Trung Bộ kỳ vọng chính sách đi vào cuộc sống

Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đất ở, đất sản xuất và việc làm vẫn là những vấn đề được người dân, cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri Puih Kơk, ở làng Ia Grăng 1, xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai, mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ phù hợp với những hộ khó khăn.

“Mong Nhà nước quan tâm đến đất ở và đất sản xuất của bà con, ưu tiên những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo việc làm tại nhà, tại làng để phát triển kinh tế địa phương”.

Cử tri vùng dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk.

Cùng mối quan tâm về sinh kế, cử tri Rơ Mah Nhiên, ở làng Ia Răng 2, xã Ia Grai, mong có thêm việc làm tại chỗ, hạn chế tình trạng lao động trẻ phải đi làm ăn xa: “Việc làm ở địa phương không có, các bạn trẻ ở Gia Lai đi làm xa rất nhiều, công việc làm tại chỗ không có. Mong Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến vấn đề này để giúp bà con phát triển kinh tế trong tương lai".

Cử tri Ndong Brừm, người K’ho ở xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng, kỳ vọng Quốc hội ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hạ tầng và các chính sách hỗ trợ sinh kế.

Xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng nhìn từ trên cao

“Mong Quốc hội quan tâm đầu tư giao thông, y tế, giáo dục và hỗ trợ sinh kế cho người dân; phân bổ nguồn lực phù hợp để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, giúp bà con thoát nghèo bền vững”, cử tri Ndong Brừm nói.

Những kiến nghị từ cơ sở cũng đặt ra yêu cầu hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cử tri H Nhip BKrông, dân tộc Ê Đê ở buôn Cuôr, xã Ea M’Droh, tỉnh Đắk Lắk nêu kiến nghị: “Tôi mong các quy định về đất đai được hoàn thiện theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, để bà con yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Vùng biển Nam Trung Bộ.

Tại vùng ven biển, cử tri mong các quyết sách về đầu tư công ưu tiên công trình thiết yếu, khắc phục những bất cập kéo dài, bảo vệ khu dân cư trước thiên tai.

Cử tri Nguyễn Văn Mẹo, ở khu phố Từ Nham, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, kiến nghị sớm đầu tư kè chống sạt lở: “Hàng năm, triều cường xâm nhập rất sâu, khiến người dân ăn không ngon, ngủ không yên mỗi khi đến mùa mưa bão. Kiến nghị Quốc hội, Trung ương xem xét xây dựng bờ kè để bảo vệ người dân”.

Với các địa bàn biển, đảo, yêu cầu phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh cũng được cử tri đặc biệt quan tâm. Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển và cơ chế đặc thù cho địa bàn đảo.

Ông Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa

“Mong Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân, đầu tư hạ tầng hậu cần nghề cá. Riêng đối với đặc khu Trường Sa, mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách đặc thù để thu hút nguồn lực xây dựng hạ tầng lưỡng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh”, ông Phạm Thanh Liêm kiến nghị.

Từ miền núi đến biển, đảo, cử tri Tây Nguyên - Nam Trung Bộ mong các luật và quyết sách được Quốc hội thông qua sớm đi vào thực tiễn, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở. Cử tri mong muốn, hiệu quả của kỳ họp không chỉ nằm ở số lượng văn bản được ban hành, mà còn ở khả năng khơi thông nguồn lực, tạo sinh kế bền vững và cải thiện đời sống người dân.