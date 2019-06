Cử tri Đồng Nai đặt vấn đề về xử lý sai phạm của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, ngày 25/6, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai tiếp xúc cử tri tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.



Tại buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề “nóng” trong thời gian qua tiếp tục được cử tri TP. Biên Hòa nêu lên với các đại biểu Quốc hội. Cụ thể, như: xử lý cán bộ sai phạm – đặc biệt với trường hợp của bà Phan Thị Mỹ Thanh. Cử tri cho rằng bà Thanh sai phạm đã rõ ràng, đã nhận quyết định kỷ luật nghiêm khắc nhưng lại được địa phương đưa sang công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cách xử lý “không rốt ráo”.



Cử tri cũng tiếp tục đặt vấn đề về cách xử lý của cơ quan công quyền trong vụ việc “giang hồ vây xe chở công an”. Cử tri cho rằng, đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu cán bộ sai phạm, cần phải xử lý nghiêm minh.



Ngoài ra, nhiều vấn đề khác như công tác đền bù giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án lớn trên địa bàn chưa phù hợp; công tác quản lý đất đai; chính sách với người có công... được cử tri đặt ra với các đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.



Trao đổi với cử tri, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, ý kiến cử tri có những vấn đề cụ thể, có những vấn đề lớn, kéo dài qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, nhiều lần thanh tra, nhiều cuộc đối thoại nhưng vẫn chưa đạt được kết quả cuối cùng. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai tiếp tục rà soát những kiến nghị của cử tri để Đoàn có trách nhiệm làm việc với các đơn vị liên quan và báo cáo kết quả với cử tri. Ngoài ra, cơ quan có trách nhiệm cũng cần xem xét, rà soát lại công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại định kỳ với người dân theo quy định./.