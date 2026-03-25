Cử tri gửi gắm kỳ vọng qua lá phiếu

Tỉ lệ cử tri đi bầu cao phản ánh kỳ vọng của cử tri

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thành công rực rỡ, khi tỷ lệ cử tri đi bầu cử lên tới 99,68%. Tại tọa đàm “Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức, PGS.TS Đặng Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội nhận xét, tỷ lệ cử tri đi bầu cao phản ánh sinh động mức độ gắn kết xã hội, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và tính cộng đồng của người Việt Nam đã được phát huy mạnh mẽ. “Đây là chỉ báo phản ánh mức độ gắn kết xã hội, hiệu quả vận hành của hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân và sự đồng thuận giữa “ý Đảng - lòng Dân”. Đó cũng là kết quả của một quá trình lịch sử lâu dài, được tích lũy từ truyền thống văn hóa, thành tựu cách mạng và những kỳ vọng phát triển trong giai đoạn mới”, PGS.TS Đặng Hồng Sơn nhận xét.

PGS.TS Đặng Hồng Sơn phát biểu tại tọa đàm. Ảnh BTC

Ông Trịnh Xuân An, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại cho rằng, cuộc bầu cử lần này không chỉ đơn thuần là một sự kiện theo chu kỳ 5 năm một lần, mà có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam đang thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính và hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với những yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Theo ông Trịnh Xuân An, mong muốn của người dân được thể hiện rất rõ ràng là đất nước phát triển, đời sống người dân đầy đủ, hạnh phúc hơn. Từ mong muốn đó họ kỳ vọng đại biểu được họ bầu cử phải làm được những điều cụ thể, phải đổi mới nhanh hơn, chính xác hơn, bám sát thực tiễn hơn và đặc biệt là tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong hoạt động của mình. Ta có thể thấy rõ kỳ vọng của người dân khi nhìn vào tỷ lệ cử tri đi bầu cử rất cao và đa số đại biểu trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao.

“Sự kỳ vọng và niềm tin này sẽ tạo ra sức ép, đồng thời cũng là động lực để các cơ quan nhà nước như: Chính phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát và hệ thống chính quyền phải hành động nhanh hơn, hiệu quả hơn, tích cực hơn”, ông Trịnh Xuân An nêu ý kiến.

Cử tri tỉnh Thái Nguyên đi bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Trong cuộc bầu cử vừa qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đã góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử. Việc cử tri sử dụng mã QR để tìm hiểu chương trình hành động của ứng cử viên, chủ động trao đổi, đề nghị làm rõ nội dung tại các cuộc tiếp xúc cử tri là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chuyển đổi số. Điều này không chỉ đưa cử tri đến gần hơn với ứng cử viên và tiến trình bầu cử, mà còn khắc phục những hạn chế của phương thức tiếp xúc cử tri truyền thống.

Ông Trịnh Xuân An cho rằng, không dừng lại ở cung cấp thông tin, công nghệ còn được ứng dụng trong nhiều khâu như lập danh sách cử tri, quản lý dữ liệu, kiểm phiếu…, tạo nên sự đồng bộ, hiện đại trong tổ chức thực hiện. Việc triển khai các nền tảng như VNeID và các hệ thống thông tin liên quan đã góp phần nâng cao chất lượng quản lý, bảo đảm tính chính xác, minh bạch của cuộc bầu cử. Sự tham gia sâu rộng của chuyển đổi số đang dần hình thành xu hướng mới trong cách thức vận hành của Quốc hội, gắn kết chặt chẽ với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

“Việc tiếp xúc cử tri truyền thống như trước đây, phạm vi bị hạn chế. Nay với chuyển đổi số, thông tin về đại biểu, chương trình hành động được lan tỏa rộng rãi, đầy đủ hơn so với hình thức tiếp xúc trực tiếp bị giới hạn về thời gian, không gian. Bên cạnh đó, chuyển đổi số cũng góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Khi chương trình hành động được công khai, cử tri có thể lưu giữ, theo dõi trên thiết bị cá nhân, từ đó đặt ra yêu cầu đại biểu phải thực hiện đúng cam kết, không thể hứa rồi để đó. Từ những kết quả đó, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tận dụng hiệu quả công nghệ để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và bộ máy nhà nước”, ông Trịnh Xuân An nêu ý kiến.

ĐBQH Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, khi là ĐBQH tỉnh Sơn La có những chuyến đi ông phải dành cả một ngày để di chuyển từ Hà Nội đến nơi mình tiếp xúc cử tri. Vì thời gian hạn chế, việc tiếp cận, lắng nghe ý kiến của cử tri cũng còn nhiều giới hạn, thông tin thu thập được không thể đầy đủ. Thời điểm đó, nhiều cử tri chia sẻ rằng rất lâu rồi mới được gặp đại biểu dân cử, nên việc gặp ĐBQH là điều rất quý. Tuy nhiên, hiện nay tình hình đã khác. Khi đại biểu phát biểu thì ngay sau đó, các thông tin, lời phát biểu đã có thể xuất hiện trên các trang báo điện tử... Nhờ vậy, cử tri ở rất xa cũng có thể biết được đại biểu của mình đã phát biểu những gì. Thậm chí, ngay tại diễn đàn Quốc hội, khi đại biểu lên tiếng phản ánh ý kiến cử tri, cử tri cũng có thể biết ngay lập tức.

Ông Đinh Công Sỹ cho rằng, mỗi ĐBQH cần chủ động xây dựng các kênh riêng của mình thông qua các nền tảng như facebook, zalo, viber. Ảnh BTT

ĐBQH Đinh Công Sỹ khẳng định: Bên cạnh các kênh truyền thống, thông qua các cơ quan báo chí, các cơ quan truyền thông là một kênh rất quan trọng trong kết nối giữa đại biểu dân cử với cử tri.

Bên cạnh đó, ông Đinh Công Sỹ cho rằng, mỗi ĐBQH cần chủ động xây dựng các kênh riêng của mình thông qua các nền tảng như facebook, zalo, viber... và các mạng xã hội khác. Chính sự tương tác hai chiều thông qua các phương tiện hiện đại như vậy sẽ giúp việc kết nối trở nên nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó hỗ trợ đại biểu đưa ra quyết định một cách nhanh chóng và chính xác nhất.

“Rõ ràng, khi các đại biểu chủ động thay đổi, cập nhật và thích ứng với công nghệ, thì chất lượng phục vụ cử tri cũng sẽ được nâng cao, trở nên gần gũi hơn. Đây cũng chính là một cách để chuyển từ “nghị trường thảo luận” sang “nghị trường hành động” trong bối cảnh mới”, ông Đinh Công Sỹ nêu ý kiến.