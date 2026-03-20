Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một dấu mốc chính trị quan trọng, khẳng định sức sống của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tỷ lệ cử tri đi bầu cao không chỉ là con số mang ý nghĩa thống kê, mà còn là biểu hiện tập trung của ý chí chính trị, trách nhiệm công dân và khát vọng phát triển đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn, mà còn là sự ủy thác quyền lực, là mệnh lệnh chính trị của nhân dân đối với những người đại diện.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân phát biểu khai mạc tọa đàm.

Từ ý nghĩa đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động", tập trung làm rõ yêu cầu chuyển hóa niềm tin của cử tri thành hành động cụ thể trên nghị trường.

Tọa đàm được chia thành hai phần nội dung chính. Ở phần thứ nhất với chủ đề "Sức lan tỏa từ những lá phiếu tín nhiệm", các ý kiến cho rằng cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, khi yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và kiểm soát quyền lực ngày càng trở nên cấp thiết. Ngày bầu cử không chỉ là ngày hội dân chủ, mà còn thể hiện sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân trong tiến trình đổi mới. Từ đó, trách nhiệm chính trị của mỗi đại biểu dân cử được xác lập ngay từ thời điểm nhận sự tín nhiệm của cử tri.

Ở phần thứ hai với chủ đề "Kỳ vọng đổi mới - tâm thế trước nghị trường", tọa đàm tiếp tục đặt ra yêu cầu về chất lượng hoạt động của đại biểu trong nhiệm kỳ mới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh, nếu lá phiếu là điểm khởi đầu của niềm tin thì nghị trường chính là nơi kiểm chứng giá trị của niềm tin đó. Cử tri không chỉ mong muốn đại biểu hiện diện, mà đòi hỏi những đại biểu dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực tranh luận chính sách, giám sát quyền lực và kiến tạo phát triển. Vấn đề được đặt ra là làm thế nào để nghị trường thực sự trở thành nơi hành động, thay vì chỉ dừng lại ở diễn đàn phát biểu.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,68%. Đây là minh chứng cho niềm tin vững chắc của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho rằng, mỗi đại biểu được cử tri tín nhiệm phải chuyển hóa niềm tin đó thành hành động cụ thể. Nghị trường phải là nơi thể hiện ý chí của nhân dân thành chính sách; pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn, phục vụ phát triển và bảo vệ quyền, lợi ích của nhân dân.

"Niềm tin của cử tri là điểm khởi đầu, nhưng hành động tại nghị trường mới là thước đo cuối cùng của trách nhiệm đại biểu. Từ lá phiếu tín nhiệm đến nghị trường hành động - đó không chỉ là một hành trình, mà là một cam kết chính trị cần được thực hiện bằng bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tâm. Đó là hành trình của niềm tin được trao gửi, được gìn giữ và được hiện thực hóa bằng những quyết sách vì nhân dân, vì sự phát triển của đất nước. Mỗi đại biểu bằng trách nhiệm và bản lĩnh của mình, chính là cầu nối giữa ý chí của nhân dân và tương lai của quốc gia", bà Phạm Thị Thanh Huyền nêu ý kiến.

Các đại biểu tham dự tọa đàm cũng khẳng định, lá phiếu của cử tri không thuần túy là hình thức tín nhiệm, mà chính là mệnh lệnh chính trị trực tiếp đối với bộ máy quyền lực Nhà nước. Danh sách đại biểu trúng cử sẽ sớm được công bố, nhưng trách nhiệm đại diện đã thực sự bắt đầu ngay từ khoảnh khắc mỗi lá phiếu niềm tin được gửi gắm vào hòm phiếu.

Nghị trường không chỉ là nơi định hình khung khổ pháp lý, mà phải là nơi chuyển hóa ý chí của nhân dân thành những quyết sách kiến tạo, xoay chuyển vận mệnh phát triển của đất nước. Bởi lẽ, lịch sử sẽ không ghi nhớ một nhiệm kỳ bằng số lượng dự án luật được thông qua, mà bằng những đạo luật thực sự hơi thở cuộc sống và nâng tầm vị thế quốc gia.

Các đại biểu tham dự tọa đàm bày tỏ hy vọng, với tinh thần đổi mới, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi đại biểu trúng cử sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới. Để mỗi lá phiếu ngày hôm nay sẽ trở thành nền móng vững chắc cho một Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng.