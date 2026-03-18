Cử tri Khánh Hòa mong sớm triển khai nhà máy điện hạt nhân

Thứ Tư, 18:30, 18/03/2026
VOV.VN - Sau khi hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri Khánh Hòa tiếp tục gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách lớn. Trong đó, triển khai sớm 2 Dự án Nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục được các cử tri mong đợi.

Xã Vĩnh Hải có 24.600 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 15 điểm trên địa bàn. Qua cuộc bầu cử, cử tri bày tỏ tin tưởng các đại biểu trúng cử sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, quan tâm thúc đẩy các dự án trọng điểm là Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Cử tri Nguyễn Thành, thôn Mỹ Hòa, xã Vĩnh Hải cho biết: “Tôi là người dân địa phương nhận thức tâm đắc nhất về bầu cử, tiêu chí những người ứng cử. Hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ nói lên nguyện vọng của bà con. Đồng thời, mong muốn Nhà nước sớm triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân để bà con yên tâm sản xuất”.

Cử tri xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa thực hiện bỏ phiếu

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, cùng với Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2009, tạm dừng vào năm 2016.  Đến cuối năm 2024, dự án được quyết định tái khởi động, mở ra triển vọng mới nhưng cũng  phát sinh các tồn đọng cần giải quyết, nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khi đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư.  Cử tri Ngô Khắc Cang, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải bày tỏ: “Bà con cũng sáng suốt lắm, lựa chọn những người có trình độ, có kiến thức. Nhờ các đại biểu có tiếng nói với Quốc hội nói thêm để người dân vùng dự án điện hạt nhân có thêm quyền lợi, để bà con yên tâm giao đất, giao nhà. Từ đó, bà con yên tâm tập trung sản xuất chuyện khác”.

 Để triển khai dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 189/2025 với một số cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, cử tri mong muốn tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chính sách theo hướng sát thực tế.

Cử tri vùng dự án Nhà máy điện hạt nhân mong muốn nhà nước sớm triển khai dự án

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết, qua tiếp xúc cử tri, địa phương đã nắm bắt rõ tâm tư, nguyện vọng của người dân: “Cử tri rất mong muốn bầu ra những đại biểu có năng lực, uy tín bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời lắng nghe và chuyển tải đầy đủ các kiến nghị của người dân đến các cơ quan có thẩm quyền. Đặc biệt quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án để người dân ổn định, đó có sinh kế lâu dài, bà con yên tâm bàn giao đất cho Nhà nước”.

Sau bầu cử, đã bầu ra đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, cử tri Khánh Hòa mong muốn các đại biểu sẽ phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sớm cụ thể hóa các chủ trương lớn. Trong đó, Dự án điện hạt nhân có vai trò rất quan trọng, tạo động lực phát triển bền vững cho địa phương trong thời gian tới.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: cử tri Khánh Hòa xã Vĩnh Hải dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2 bầu cử đại biểu Quốc hội 2026 Nghị quyết 189/2025 tái khởi động điện hạt nhân
VOV.VN - Tối nay (15/3), Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất thành công, đến 17h tỷ lệ cử tri đi bầu đạt gần 99%, 47/65 xã, phường đặc khu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.

VOV.VN - Trước diễn biến thời tiết phức tạp, xuất hiện mưa kéo dài ở một số khu vực, tỉnh Khánh Hòa đã xây dựng phương án phòng, chống thiên tai trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm bảo đảm an toàn cho cử tri và cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

VOV.VN - Sáng 14/3, tại Khu vực bỏ phiếu số 14, đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa) đã diễn ra buổi tổng kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

