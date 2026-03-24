中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cử tri phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong sớm đồng bộ chính sách sau hợp nhất

Thứ Ba, 05:20, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi Khánh Hòa và Ninh Thuận hợp nhất, việc chậm đồng bộ chính sách, nhất là trong lĩnh vực giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đang bộc lộ rõ tại khu vực phía Nam tỉnh. Từ thực tế cử tri mong HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2026-2031 sớm ban hành chính sách thống nhất, đảm bảo công bằng thụ hưởng.

Tại Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp - Chung Mỹ, xã Ninh Phước, cứ đến giờ tan học buổi trưa, hàng trăm học sinh lại vội vã rời lớp. Em được gia đình đón về, em tự đi bộ, nghỉ trưa qua loa rồi đầu giờ chiều quay lại trường. Nhịp sinh hoạt này lặp lại mỗi ngày, trong khi phần lớn phụ huynh là công nhân, ít có điều kiện chăm sóc con cái buổi trưa.

Ông Quảng Trúc, người dân thôn Mỹ Nghiệp cho biết: “Bố mẹ đi làm công ty là chủ yếu, trưa các cháu về rồi chiều lại lên học tiếp, rất vất vả. Nếu có bếp ăn trưa cho học sinh thì quá tốt. Bà con mong Nhà nước quan tâm, có chính sách học bổng này để đỡ khó khăn cho người dân”.

Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp - Chung Mỹ hiện có hơn 600 học sinh, trong đó, 97% là học sinh dân tộc Chăm.

Không chỉ phụ huynh, nhà trường cũng gặp nhiều trở ngại. Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp - Chung Mỹ hiện có hơn 660 học sinh, trong đó khoảng 97% là học sinh người Chăm. Dù đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhưng chưa thể triển khai bán trú do thiếu cơ sở vật chất và nhân lực. Nhiều học sinh quay lại trường từ rất sớm nhưng không có chỗ nghỉ trưa phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập.

Bà Quảng Thị Hàn Thuyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi rất mong có điều kiện tổ chức bán trú để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bố mẹ đi làm giao cho ông bà, bất cập hiện nay, nhiều cháu đến lớp từ sớm nhưng không được nghỉ trưa đầy đủ, nên buổi chiều học tập không hiệu quả vì nhiều cháu ngủ gật”.

Trong khi tại khu vực Bắc Khánh Hòa (Tỉnh Khánh Hòa cũ) chính sách hỗ trợ ăn trưa, cấp gạo, cấp sữa, học bổng cho học sinh vùng khó khăn đã được duy trì nhiều năm; Học sinh được đảm bảo dinh dưỡng, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng tại các xã phía Nam, chính sách này chưa được thực hiện đồng bộ.

Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết: “Hiện nay, chỉ học sinh trường dân tộc nội trú được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo quy định. Các trường phổ thông khác, dù có đông học sinh dân tộc thiểu số, vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Bà con dân tộc Chăm  rất kỳ vọng các vị đại biểu sắp đến sẽ đề xuất chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Học sinh Tiểu học tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách ăn trưa tại trường.

Việc chậm đồng bộ chính sách sau hợp nhất 2 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận đang tạo ra khoảng trống trong tiếp cận an sinh, nhất là trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Cử tri khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ sớm ban hành các chính sách thống nhất, phù hợp thực tiễn, qua đó bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, tạo nền tảng phát triển bền vững sau hợp nhất.

Cử tri Khánh Hòa mong sớm triển khai nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Sau khi hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cử tri Khánh Hòa tiếp tục gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách lớn. Trong đó, triển khai sớm 2 Dự án Nhà máy điện hạt nhân, tiếp tục được các cử tri mong đợi.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: Khánh Hòa Nam Khánh Hòa cử tri Khánh Hòa sáp nhập Khánh Hòa Ninh Thuận
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa
Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

VOV.VN - Tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai linh hoạt, sát cơ sở.

Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

Đưa ngày hội bầu cử đến từng nhà ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Khánh Hòa

VOV.VN - Tại các địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Khánh Hòa, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang được triển khai linh hoạt, sát cơ sở.

Khánh Hòa: 60 năm Bộ đội Biên phòng bám biển, giữ chủ quyền
Khánh Hòa: 60 năm Bộ đội Biên phòng bám biển, giữ chủ quyền

VOV.VN - Ngày 5/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (6/3/1966 – 6/3/2026).

Khánh Hòa: 60 năm Bộ đội Biên phòng bám biển, giữ chủ quyền

Khánh Hòa: 60 năm Bộ đội Biên phòng bám biển, giữ chủ quyền

VOV.VN - Ngày 5/3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh (6/3/1966 – 6/3/2026).

Khánh Hòa hoàn thành bầu cử sớm tại Lữ đoàn Đặc công nước 5
Khánh Hòa hoàn thành bầu cử sớm tại Lữ đoàn Đặc công nước 5

VOV.VN - Sáng 5/3, tại Lữ đoàn Đặc công Nước 5 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), khu vực bỏ phiếu số 4 đã tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với các cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Đặc công.

Khánh Hòa hoàn thành bầu cử sớm tại Lữ đoàn Đặc công nước 5

Khánh Hòa hoàn thành bầu cử sớm tại Lữ đoàn Đặc công nước 5

VOV.VN - Sáng 5/3, tại Lữ đoàn Đặc công Nước 5 (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), khu vực bỏ phiếu số 4 đã tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, với các cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Binh chủng Đặc công.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội