Cử tri phía Nam tỉnh Khánh Hòa mong sớm đồng bộ chính sách sau hợp nhất

Tại Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp - Chung Mỹ, xã Ninh Phước, cứ đến giờ tan học buổi trưa, hàng trăm học sinh lại vội vã rời lớp. Em được gia đình đón về, em tự đi bộ, nghỉ trưa qua loa rồi đầu giờ chiều quay lại trường. Nhịp sinh hoạt này lặp lại mỗi ngày, trong khi phần lớn phụ huynh là công nhân, ít có điều kiện chăm sóc con cái buổi trưa.

Ông Quảng Trúc, người dân thôn Mỹ Nghiệp cho biết: “Bố mẹ đi làm công ty là chủ yếu, trưa các cháu về rồi chiều lại lên học tiếp, rất vất vả. Nếu có bếp ăn trưa cho học sinh thì quá tốt. Bà con mong Nhà nước quan tâm, có chính sách học bổng này để đỡ khó khăn cho người dân”.

Không chỉ phụ huynh, nhà trường cũng gặp nhiều trở ngại. Trường Tiểu học Mỹ Nghiệp - Chung Mỹ hiện có hơn 660 học sinh, trong đó khoảng 97% là học sinh người Chăm. Dù đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, nhưng chưa thể triển khai bán trú do thiếu cơ sở vật chất và nhân lực. Nhiều học sinh quay lại trường từ rất sớm nhưng không có chỗ nghỉ trưa phù hợp, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng học tập.

Bà Quảng Thị Hàn Thuyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Chúng tôi rất mong có điều kiện tổ chức bán trú để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Bố mẹ đi làm giao cho ông bà, bất cập hiện nay, nhiều cháu đến lớp từ sớm nhưng không được nghỉ trưa đầy đủ, nên buổi chiều học tập không hiệu quả vì nhiều cháu ngủ gật”.

Trong khi tại khu vực Bắc Khánh Hòa (Tỉnh Khánh Hòa cũ) chính sách hỗ trợ ăn trưa, cấp gạo, cấp sữa, học bổng cho học sinh vùng khó khăn đã được duy trì nhiều năm; Học sinh được đảm bảo dinh dưỡng, duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Nhưng tại các xã phía Nam, chính sách này chưa được thực hiện đồng bộ.

Ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã Ninh Phước cho biết: “Hiện nay, chỉ học sinh trường dân tộc nội trú được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo quy định. Các trường phổ thông khác, dù có đông học sinh dân tộc thiểu số, vẫn chưa có chính sách hỗ trợ. Bà con dân tộc Chăm rất kỳ vọng các vị đại biểu sắp đến sẽ đề xuất chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Học sinh Tiểu học tại xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa chưa được hưởng chính sách ăn trưa tại trường.

Việc chậm đồng bộ chính sách sau hợp nhất 2 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận đang tạo ra khoảng trống trong tiếp cận an sinh, nhất là trong giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số. Cử tri khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa kỳ vọng HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ sớm ban hành các chính sách thống nhất, phù hợp thực tiễn, qua đó bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh, tạo nền tảng phát triển bền vững sau hợp nhất.