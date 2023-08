Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An bị kiểm điểm

Ngày 14/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Kỳ họp thứ 15, xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An đã nêu rõ, Đảng ủy Cục Hải quan Nghệ An và Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Nghệ An Chu Quang Hải đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, để Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Để một số cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, đơn vị, gây dư luận bức xúc.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn bị cáo buộc nhận hối lộ để bỏ qua lỗi quá tải cho 5.000 lượt xe chở quặng từ Lào về Việt Nam

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu tổ chức, cá nhân nêu trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An cũng quyết định xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tiến Sỹ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn. Đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn và các cá nhân khác có liên quan kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm.

Đối với Văn phòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An), UBKT Tỉnh ủy Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật Chi bộ Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2022 và 2022 - 2025 bằng hình thức Khiển trách.

UBKT Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu ông Hoàng Quốc Việt - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Nguyễn Công Thành - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục nghiêm túc những vi phạm, khuyết điểm.