Cuối năm 2019 cơ bản giải quyết xong vấn đề Thủ Thiêm

Sau một ngày làm việc khẩn trương, chiều 2/10, Hội nghị lần thứ 32, Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa 10 đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá: Dù có nhiều trở ngại như chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, siết chặt trật tự xây dựng… gây ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế nhưng với nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP vẫn giữ vững tốc độ phát triển kinh tế, thu chi ngân sách, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là TP an toàn cho người dân và du khách.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Từ nay đến cuối năm, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần triển khai các giải pháp để giữ vững, ổn định kinh tế. Đối với các dự án xây dựng đang triển khai mà tạm dừng do thanh tra vừa qua hay do thủ tục đất đai thì cần khẩn trương rà soát để làm tiếp.

Các dự án ở Thủ Thiêm vừa rồi dừng lại có cách để giải quyết. Ví dụ giao đất giá thấp thì xác định lại giá thị trường rồi cho doanh nghiệp sẽ đóng đủ để họ làm. Hoặc là đáng lẽ giao đất xây nhà là đấu thầu mà lại chỉ định thì giờ cũng làm lại để người ta bán được… qua đó TP có thêm ngân sách và giải quyết bức xúc người dân.

Tập trung thúc đẩy dự án nào sắp giải ngân của đầu tư công vì đến hết tháng 9/2019 mới giải ngân được 36% nhưng sở ngành, quận huyện cam kết cuối năm đạt trên 90% nên phải cố gắng; cần cố gắng đạt 2,3 triệu lượt khách du lịch đến TP… Đặc biệt, TP cần phải chuẩn bị thật tốt việc phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, hỗ trợ doanh nghiệp gặp gỡ các địa phương tìm nguồn hàng chuẩn bị Tết ngay từ bây giờ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, TP đã kiến nghị Thủ tướng thêm một khu công nghiệp mới khởi công vào năm 2020, hoàn thiện các thủ tục về giá đất ở các khu công nghiệp – khu chế xuất, không để cấp phép đầu tư rồi mà chưa có giá đất, chưa thể sản xuất được.

Từ nay đến cuối năm, các quận huyện phối hợp làm sao 80% hộ dân tham gia ký kết không xả rác. Hiện TP đã giải quyết 517/600 điểm đen về rác và 15/24 quận huyện không còn điểm đen, 9 quận huyện còn lại xóa các điểm đen về rác trong tháng 11 và các địa phương cần tích hợp hơn 8300 camera của người dân để giám sát.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, vấn đề Thủ Thiêm thì Thanh tra Chính phủ kết luận đến 31/12/2019 phải giải quyết xong. (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, TP cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh các phần việc của nông thôn mới, khẩn trương hoàn chỉnh đề án phân chia ngân sách giữa Trung ương và TP, cuối năm có thể gửi lên Chính phủ đề xuất bước đầu. Cần sơ kết việc thu phí ở trung tâm, đặc biệt là chuẩn bị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 54. Xung quanh chuẩn bị đại hội thì đã tiếp nhận nhiều ý kiến xác đáng về công tác chuẩn bị, cố gắng hoàn thiện nội dung từ tư liệu của các hội thảo, hội nghị chuyên đề…

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Vấn đề Thủ Thiêm thì Thanh tra Chính phủ kết luận đến 31/12/2019 chúng ta phải giải quyết xong. Vì vậy, cần tập trung giải quyết, nếu chưa xong mọi vấn đế thì đường lối giải quyết phải hoàn thiện chứ không bàn nhiều vấn đề này trong năm 2020. Năm 2020 là tập trung năm cuối cùng đại hội, chuẩn bị đại hội. Những việc khác như năm nay có 12 vụ khiếu nại kéo dài đã giải quyết 5, 6 vụ và từ nay đến cuối năm sẽ xong cơ bản. Thủ Thiêm từ nay đến cuối năm cũng xong cơ bản".

Cũng tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 32, Thành ủy TP HCM đã thống nhất bầu bổ sung 3 ủy viên Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đó là ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1./.