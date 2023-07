Cựu Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau bị kỷ luật vì kê khai thiếu 3 thửa đất

Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau cho biết, từ phản ánh của người dân, đơn vị đã vào cuộc kiểm tra và xác định ông Nguyễn Văn Đô, Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau có vi phạm.

Trụ sở Sở Công Thương Cà Mau

Theo đó, đầu năm 2023, người dân phản ánh về dấu hiệu vi phạm của ông Nguyễn Văn Đô trong kê khai tài sản, Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ Cà Mau đã xác minh và kết luận phản ánh của người dân là có cơ sở. Cụ thể, ông Đô đã không kê khai tài sản theo quy định 3 thửa đất ở thành phố Cà Mau; xã Khánh An, huyện U Minh và xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Ông Đô cũng không thực hiện kê khai tài sản với dự án năng lượng điện mặt trời ở xã Khánh An, trị giá đầu tư khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ông Đô đã giải trình rõ được nguồn gốc các tài sản không kê khai theo quy định. Tổ xác minh cũng xác định, ông Đô không có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn trọng vụ việc vừa nêu. Tuy nhiên, theo quy định trong Đảng, vị này vẫn bị kỷ luật cảnh cáo vào tháng 4/2023.

Hiện ông Nguyễn Văn Đô đã nghỉ hưu và đang tiếp tục bị xem xét kỷ luật về mặt chính quyền.