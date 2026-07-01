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Đà Nẵng: Bí thư phường Hải Châu làm Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Đặc khu Hoàng Sa

Thứ Tư, 14:45, 01/07/2026
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VOV.VN - Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố, được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu. Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu làm Giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Chiều 01/7, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu. Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Da nang bi thu phuong hai chau lam giam doc so noi vu, chu tich Dac khu hoang sa hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Quang (giữa), Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy phường Hải Châu; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, nhiệm kỳ 2025-2030 thay bà Cao Thị Huyền Trân; Đồng thời chỉ định bà Trần Thị Kim Hoa tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự khu vực 1 - Cẩm Lệ, nhiệm kỳ 2025-2030. Phường Hải Châu là phường trung tâm của thành phố Đà Nẵng.

Bà Trần Thị Kim Hoa sinh năm 1978; Quê quán: xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nay là xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Cử nhân Luật; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân. Bà Trần Thị Kim Hoa từng giữ các chức vụ Trưởng Phòng 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Nam; Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

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Bà Trần Thị Kim Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu

Ngày 1/7/2025, sau hợp nhất với thành phố Đà Nẵng, bà Trần Thị Kim Hoa được bổ nhiệm làm Chánh Thanh  tra thành phố Đà Nẵng. Ngày 01/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Hoa, giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng và được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Châu được điều động đến nhận công tác tại Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm bà Cao Thị Huyền Trân giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa thay bà Trần Thị Kim Hoa.

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Bà Cao Thị Huyền Trân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu được điều động bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng.

Bà Cao Thị Huyền Trân, sinh năm 1983; Quê quán xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ), nay là xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ văn học, Đại học chuyên ngành ngữ văn.

Bà Cao Thị Huyền Trân từng giữ các chức vụ: Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng; Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026); Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn (2022); Bí thư Quận ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (cũ).

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, bà Cao Thị Huyền Trân được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung
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