Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động ông Tô Văn Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng đến nhận công tác tại UBND thành phố và giới thiệu bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định tiếp nhận ông Tô Văn Hùng đến nhận công tác tại Thanh tra thành phố và bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, thời hạn 5 năm.

Ông Tô Văn Hùng, sinh năm 1976, quê quán: thành phố Huế; Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, Tiến sĩ Quy hoạch vùng và đô thị; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Tô Văn Hùng từng là giảng viên Trường ĐH Bách khoa Đại học Đà Nẵng, Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Ngày 10/2/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có quyết định phân công, điều động ông Hùng giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (đứng giữa) và lãnh đạo thành phố trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cũng đã quyết định phân công, điều động ông Phạm Trường Sơn, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố đến nhận công tác tại Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Tô Văn Hùng.

Ông Phạm Trường Sơn sinh năm 1969, quê quán: xã Đại Thanh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng cầu đường; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Phạm Trường Sơn từng làm Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cũ.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động ông Nguyễn Văn Lượm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Phạm Trường Sơn.

Ông Nguyễn Văn Lượm sinh năm 1974, quê ở xã Việt An, thành phố Đà Nẵng. Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, thạc sĩ luật; Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Lượm từng kinh qua các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cũ; Phó Trưởng phòng Kiểm tra I, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũ; Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam cũ; Phó Bí thư Huyện ủy Tây Giang; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang; Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định điều động ông Nguyễn Xuân Tiến, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Đảng ủy xã Thăng Bình, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thăng Bình nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Văn Lượm.

Ông Nguyễn Xuân Tiến sinh năm 1983, quê quán xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý công; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Xuân Tiến từng làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định chuẩn y bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Trà Tập giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã và giới thiệu bầu Chủ tịch HĐND xã Trà Tập nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định điều động ông Hà Đức Tiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thời hạn 5 năm, thay ông Nguyễn Xuân Tiến.