Đà Nẵng chấn chỉnh tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, đùn đẩy trách nhiệm

Sáng 12/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để đánh giá tình hình công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

6 tháng đầu năm nay, thực hiện Chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì được sự ổn định và một số ngành, lĩnh vực có sự tăng trưởng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng, đi vào chiều sâu.

Trước tình hình khó khăn trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trên địa bàn, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề và ban hành Kết luận về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Đến ngày 30/6, toàn Đảng bộ đã kết nạp 589 đảng viên mới. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy; Xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy để xảy ra sai phạm của nhiều đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật Nhà nước và trong việc xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên không đúng mức với hành vi vi phạm.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm nay ước tăng 3,74% so cùng kỳ năm ngoái, đứng thứ 3/5 thành phố trực thuộc Trung ương về tăng trưởng kinh tế. Ngành dịch vụ, du lịch phát triển mạnh mẽ, tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội đặc sắc, sản phẩm du lịch liên tục được tổ chức, nhất là tổ chức thành công Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023. 6 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch do cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 3,8 triệu lượt, tăng gấp gần 3 lần so cùng kỳ năm 2022, doanh thu lưu trú, lữ hành ước đạt 7.433 tỷ đồng, tăng 117% so cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, đạt thấp so với kế hoạch. Tình trạng đảng viên là cán bộ, công chức xin nghỉ việc vẫn còn diễn ra. Tăng trưởng GRDP của thành phố chưa đạt như kỳ vọng. Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 39,2% so với cùng kỳ. Một số chỉ số quan trọng về đánh giá môi trường kinh doanh của thành phố như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Cải cách hành chính tụt hạng. Một bộ phận cán bộ, công chức còn né tránh trách nhiệm khi thực thi công vụ và tư tưởng cán bộ còn e dè, sợ sai trong việc nghiên cứu, áp dụng pháp luật. Tình trạng nhũng nhiễu chưa được khắc phục triệt để.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp, ngành, địa phương triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chủ đề năm của Thành ủy; tập trung vào các ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn, có đóng góp lớn trong tăng trưởng thành phố và các ngành, lĩnh vực có sự giảm sút, thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu mức tăng trưởng GRDP cao nhất năm 2023. Thành phố tập trung triển khai, đảm bảo tiến độ xây dựng, trình duyệt quy hoạch thành phố, lập quy hoạch phân khu, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, bàn giao mặt bằng tại các dự án, việc thu ngân sách nhà nước; tiếp tục cải thiện một số chỉ số quan trọng về đánh giá môi trường kinh doanh của thành phố như Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số Cải cách hành chính... "Đây là những vấn đề cần được khẩn trương khắc phục trong thời gian đến để thực hiện đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2023 đã đề ra", Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Cho rằng, hiện nay, đang có tình trạng cán bộ làm việc cầm chừng, né tránh đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, trong thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Đây thực sự là lực cản trong quá trình phục hồi và phát triển của thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị cần tập trung làm rõ nguyên nhân để có biện pháp chấn chỉnh tình trạng này.

“Chúng ta chưa bàn đến câu chuyện là cán bộ phải năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm như yêu cầu đang đặt ra mà chúng ta cần đánh giá việc cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc đấy đáng lẽ thuộc trách nhiệm cuả cá nhân mình thì mình không làm mà muốn đẩy trách nhiệm cho người khác. Việc đấy đáng lẽ của mình, của cơ quan mình, của sở mình thì lại cố gắng làm sao tìm cách đẩy sang cho cơ quan khác, sở ngành khác, hoặc đẩy về cho địa phương khác. Đây có phải là thực trạng hay không, hay chỉ là biểu hiện và chúng ta cần có biện pháp để khắc phục tình trạng này”, ông Nguyễn Văn Quảng nêu rõ.