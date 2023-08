Đà Nẵng công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Theo đó, Ban Bí thư chỉ định Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tá Nguyễn Văn Tăng sinh năm 1970, quê huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố vào ngày 24/1/2022.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân Đại tá Nguyễn Văn Tăng mà còn là vinh dự của lực lượng Công an thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá Nguyễn Văn Tăng sẽ nỗ lực thực hiện đúng tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu rèn luyện, thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham mưu cho Giám đốc Công an thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quan tâm, hỗ trợ Đại tá Nguyễn Văn Tăng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho biết rất vinh dự khi được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025; xin hứa với vai trò là Thành ủy viên sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hết mình trong quá trình công tác; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức; thực hiện nghiêm túc, đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao với vai trò là Thành ủy viên; chủ động tham mưu, đề xuất Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu xây dựng Đà Nẵng là thành phố an ninh, an toàn, đáng đến và đáng sống.