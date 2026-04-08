Đại sứ Australia chúc mừng ban lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ Tư, 15:18, 08/04/2026
VOV.VN - Đại sứ Australia tại Việt Nam, bà Gillian Bird, vừa có phát biểu chúc mừng ban lãnh đạo mới của Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Sau khi Quốc hội khóa XVI bầu nhân sự giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Đại sứ Australia Gillian Bird bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, những người đang đảm nhận trách nhiệm vào thời điểm quan trọng đối với Việt Nam cũng như khu vực của chúng ta”.

Dai su australia chuc mung ban lanh dao viet nam nhiem ky 2026-2031 hinh anh 1
Đại sứ Gillian Bird tại một sự kiện ở Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.

Đại sứ Bird khẳng định: “Australia hoan nghênh vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Việt Nam ở cấp khu vực và toàn cầu, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các đối tác Đông Nam Á để định hình một khu vực có khả năng chống chịu cao, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Australia là đối tác kiên định, đáng tin cậy của Việt Nam khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới này, đồng hành hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững thông qua quan hệ đối tác phát triển lâu dài của hai nước”.

Trí Nhân/VOV.VN
Tag: Đại sứ Australia tại Việt Nam lãnh đạo Việt Nam Quốc hội XVI nhân sự chủ chốt quan hệ Việt Nam Australia
Tin liên quan

Australia nỗ lực tăng số sinh viên đến từ Việt Nam
VOV.VN - Chính phủ Australia đang nỗ lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy số lượng sinh viên Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sang Australia để du học, từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

VOV.VN - Chính phủ Australia đang nỗ lực thực hiện các giải pháp thúc đẩy số lượng sinh viên Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á sang Australia để du học, từ đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước.

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghệ chiến lược

VOV.VN - Trung tâm Công nghệ chiến lược Úc-Việt vừa chính thức khai trương tại Hà Nội. Việt Nam và Australia cùng kỳ vọng trung tâm này sẽ góp phần thúc đẩy đột phá công nghệ giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

VOV.VN - Trung tâm Công nghệ chiến lược Úc-Việt vừa chính thức khai trương tại Hà Nội. Việt Nam và Australia cùng kỳ vọng trung tâm này sẽ góp phần thúc đẩy đột phá công nghệ giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.

Quốc hội phê chuẩn 8 Thẩm phán TAND Tối cao

VOV.VN - Sáng 8/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

VOV.VN - Sáng 8/4, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.

