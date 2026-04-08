Đại sứ Australia chúc mừng ban lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Sau khi Quốc hội khóa XVI bầu nhân sự giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước Việt Nam, Đại sứ Australia Gillian Bird bày tỏ: “Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam, những người đang đảm nhận trách nhiệm vào thời điểm quan trọng đối với Việt Nam cũng như khu vực của chúng ta”.

Đại sứ Gillian Bird tại một sự kiện ở Hà Nội. Ảnh: Trung Hiếu.

Đại sứ Bird khẳng định: “Australia hoan nghênh vai trò lãnh đạo ngày càng tăng của Việt Nam ở cấp khu vực và toàn cầu, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các đối tác Đông Nam Á để định hình một khu vực có khả năng chống chịu cao, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Australia là đối tác kiên định, đáng tin cậy của Việt Nam khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới này, đồng hành hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững thông qua quan hệ đối tác phát triển lâu dài của hai nước”.