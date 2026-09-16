Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin: Việt Nam đã làm nên một hành trình phi thường
Thứ Tư, 08:30, 16/09/2026
VOV.VN - Câu chuyện phát triển của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với cả thế giới. Quy mô của những thành tựu Việt Nam đạt được là chưa từng có, khi hàng triệu người đã thoát khỏi đói nghèo. Đây là chia sẻ của Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin trong cuộc trò chuyện cùng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.
VOV.VN-Giáo sư Kamal Malhotra, nguyên Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Việt Nam đang bắt đầu thực hiện điều đó với sự tự tin ngày càng lớn hơn ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.
VOV.VN - Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam là thành tựu đáng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy đồng đều các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị.
VOV.VN - Những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam là thành tựu đáng được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, để thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy đồng đều các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị.
VOV.VN - Thành tựu phát triển kinh tế cùng các chỉ số phát triển con người không ngừng cải thiện là những minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất về ưu tiên của Việt Nam dành cho lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
VOV.VN - Thành tựu phát triển kinh tế cùng các chỉ số phát triển con người không ngừng cải thiện là những minh chứng cụ thể, rõ ràng nhất về ưu tiên của Việt Nam dành cho lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.