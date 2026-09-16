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Đại sứ Deirdre Ní Fhallúin: Việt Nam đã làm nên một hành trình phi thường

Thứ Tư, 08:30, 16/09/2026
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VOV.VN - Câu chuyện phát triển của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng với cả thế giới. Quy mô của những thành tựu Việt Nam đạt được là chưa từng có, khi hàng triệu người đã thoát khỏi đói nghèo. Đây là chia sẻ của Đại sứ Ireland tại Việt Nam Deirdre Ní Fhallúin trong cuộc trò chuyện cùng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

>>> Xem thêm: "Việt Nam là một câu chuyện thành công toàn cầu về kinh tế - xã hội"

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Giáo sư Malhotra: Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế

VOV.VN-Giáo sư Kamal Malhotra, nguyên Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Việt Nam đang bắt đầu thực hiện điều đó với sự tự tin ngày càng lớn hơn ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.

PV/VOV.VN
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