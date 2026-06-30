Giáo sư Malhotra: Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế

>>> Xem thêm: Dấu ấn Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23
VOV.VN - Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng ASEAN bằng khát vọng kiến tạo tương lai, với tất cả con tim và khối óc, bởi tương lai của Việt Nam gắn liền với tương lai của ASEAN cũng như gắn liền với hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực.
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VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026, đặc biệt là thông điệp đề cao vai trò của luật lệ quốc tế, phát triển con người và an ninh bền vững.
VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026, đặc biệt là thông điệp đề cao vai trò của luật lệ quốc tế, phát triển con người và an ninh bền vững.
VOV.VN - Tiếp tục các phiên họp quan trọng, chiều 30/5, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta có bài phát biểu đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc an ninh khu vực.
VOV.VN - Tiếp tục các phiên họp quan trọng, chiều 30/5, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta có bài phát biểu đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc an ninh khu vực.
VOV.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là không gian đối thoại về các xu hướng phát triển của khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác trong ASEAN và quốc tế trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và phát triển bền vững.
VOV.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là không gian đối thoại về các xu hướng phát triển của khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác trong ASEAN và quốc tế trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và phát triển bền vững.
VOV.VN - Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của Diễn đàn Asean cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt, tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược; giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam.
VOV.VN - Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của Diễn đàn Asean cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt, tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược; giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam.
VOV.VN - Sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện rõ bước chuyển từ tư duy tham gia sang chủ động kiến tạo, điều phối và lan tỏa ảnh hưởng tích cực của Việt Nam, giúp tạo thế và lực mới để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang biến chuyển nhanh chóng.
VOV.VN - Sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện rõ bước chuyển từ tư duy tham gia sang chủ động kiến tạo, điều phối và lan tỏa ảnh hưởng tích cực của Việt Nam, giúp tạo thế và lực mới để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang biến chuyển nhanh chóng.