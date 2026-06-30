English
/ MULTIMEDIA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giáo sư Malhotra: Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế

Thứ Ba, 14:13, 30/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN-Giáo sư Kamal Malhotra, nguyên Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Việt Nam đang bắt đầu thực hiện điều đó với sự tự tin ngày càng lớn hơn ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.

>>> Xem thêm: Dấu ấn Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 2026
Australia đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 2026

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026, đặc biệt là thông điệp đề cao vai trò của luật lệ quốc tế, phát triển con người và an ninh bền vững.

Australia đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 2026

Australia đánh giá cao thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La 2026

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La 2026, đặc biệt là thông điệp đề cao vai trò của luật lệ quốc tế, phát triển con người và an ninh bền vững.

Đối thoại Shangri-La: ASEAN khẳng định vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực
Đối thoại Shangri-La: ASEAN khẳng định vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực

VOV.VN - Tiếp tục các phiên họp quan trọng, chiều 30/5, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta có bài phát biểu đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc an ninh khu vực. 

Đối thoại Shangri-La: ASEAN khẳng định vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực

Đối thoại Shangri-La: ASEAN khẳng định vai trò trong cấu trúc an ninh khu vực

VOV.VN - Tiếp tục các phiên họp quan trọng, chiều 30/5, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta có bài phát biểu đặc biệt tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong cấu trúc an ninh khu vực. 

Mở rộng dư địa hợp tác của Việt Nam từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
Mở rộng dư địa hợp tác của Việt Nam từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

VOV.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là không gian đối thoại về các xu hướng phát triển của khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác trong ASEAN và quốc tế trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Mở rộng dư địa hợp tác của Việt Nam từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Mở rộng dư địa hợp tác của Việt Nam từ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

VOV.VN - Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 không chỉ là không gian đối thoại về các xu hướng phát triển của khu vực mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam với các đối tác trong ASEAN và quốc tế trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 - Từ góc nhìn quốc tế
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 - Từ góc nhìn quốc tế

VOV.VN - Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của Diễn đàn Asean cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt, tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược; giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam.

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 - Từ góc nhìn quốc tế

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 - Từ góc nhìn quốc tế

VOV.VN - Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của Diễn đàn Asean cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt, tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược; giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam.

Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự chủ động kiến tạo của Việt Nam
Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự chủ động kiến tạo của Việt Nam

VOV.VN - Sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện rõ bước chuyển từ tư duy tham gia sang chủ động kiến tạo, điều phối và lan tỏa ảnh hưởng tích cực của Việt Nam, giúp tạo thế và lực mới để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang biến chuyển nhanh chóng.

Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự chủ động kiến tạo của Việt Nam

Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện sự chủ động kiến tạo của Việt Nam

VOV.VN - Sáng kiến Diễn đàn Tương lai ASEAN thể hiện rõ bước chuyển từ tư duy tham gia sang chủ động kiến tạo, điều phối và lan tỏa ảnh hưởng tích cực của Việt Nam, giúp tạo thế và lực mới để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang biến chuyển nhanh chóng.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Video
Ảnh
E-Magazine