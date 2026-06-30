Giáo sư Malhotra: Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế

VOV.VN-Giáo sư Kamal Malhotra, nguyên Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho rằng Việt Nam có đủ uy tín để đảm nhận vai trò lớn hơn trên trường quốc tế, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến Việt Nam đang bắt đầu thực hiện điều đó với sự tự tin ngày càng lớn hơn ở cả cấp độ khu vực và toàn cầu.