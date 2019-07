Từ ngày 16 - 17/7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia kiêm nhiệm Nhà nước Độc lập Papua New Guinea Phạm Vinh Quang đã có chuyến thăm, làm việc và trình Quốc thư lên Toàn quyền Nhà nước Độc lập Papua New Guinea.

Đại sứ Phạm Vinh Quang trình Quốc thư lên Toàn quyền Papua New Guinea (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia)

Tại buổi tiếp, ông Bob Dadae - Toàn quyền Papua New Guinea đã gửi lời chúc tốt đẹp tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các vị Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, khẳng định Papua New Guinea coi trọng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, đánh giá cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và luôn xem Việt Nam là hình mẫu thay đổi phát triển trong tương lai.



Toàn quyền Papua New Guinea cho rằng, hai nước có nhiều điểm tương đồng khi cùng là những nước thuộc địa giành được độc lập, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nền văn hoá đa dạng.

Hai nước là những người anh em thân thiết trong phong trào Không Liên kết. Trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ năm 1989, Toàn quyền Papua New Guinea mong muốn thời gian tới, hợp tác hai nước sẽ có những phát triển mới trên nhiều lĩnh vực mà hai bên có cùng có lợi.

Ông cũng nhắc lại sự kiện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Papua New Guinea và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC năm 2018 và nhấn mạnh hai nước cần có các chuyến thăm song phương chính thức của các nhà lãnh đạo cấp cao để mở đường cho sự hợp tác, trao đổi giữa người dân và doanh nghiệp.



Toàn quyền Bob Dadae mong muốn, Việt Nam có thể làm cầu nối giúp Papua New Guinea hiện giữ vai trò quan sát viên tại ASEAN có thể sớm trở thành thành viên chính thức của cộng đồng ASEAN.



Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đại sứ Phạm Vinh Quang đã chào xã giao Thủ tướng Papua New Guinea, ông James Marape. Tại buổi tiếp, Thủ tướng nước bạn đánh giá cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế, mong muốn học hỏi kinh nghiệm Việt Nam trong phát triển kinh tế, sẵn sàng hợp tác với các nhà đầu tư của Việt Nam trên các lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ sản, khai thác khoáng sản, dầu khí, du lịch, dịch vụ viễn thông...

Thủ tướng Papua New Guinea cho biết, sẽ chỉ đạo sớm đàm phán để ký kết các hiệp định bảo vệ và thúc đẩy đầu tư, tránh đánh thuế hai lần; thoả thuận về hợp tác kỹ thuật và phát triển.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế và khu vực khác nhau như Liên Hợp Quốc; Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương (APEC); Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); và Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc UNESCO.

Ngài Toàn quyền Bob Dadae chúc Đại sứ Phạm Vinh Quang có nhiệm kỳ thành công. (Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia)



Tại các buổi tiếp, Đại sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, Việt Nam và Papua New Guinea có quan hệ truyền thống tốt đẹp với 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại sứ khẳng định hai nước có tiềm năng hợp tác nhiều mặt trong các lĩnh vực, cần tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư, nông nghiệp, thủy sản, du lịch…



Các doanh nghiệp Việt Nam đặc biệt quan tâm tới xuất khẩu gạo, truyền thông, dầu khí sang Papua New Guinea. Đại sứ cũng đề nghị Chính phủ Papua New Guinea tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt làm ăn, sinh sống lâu dài và ổn định tại đây.



Cùng ngày, Đại sứ Phạm Vinh Quang đã có buổi gặp gỡ với đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Papua New Guinea. Đại sứ khẳng định Đảng, Nhà nước và cụ thể là Đại sứ quán luôn coi trọng vai trò cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Papua New Guinea; cam kết sẽ làm hết sức mình để bảo vệ, hỗ trợ quyền lợi và các lợi ích hợp pháp của người Việt Nam tại Papua New Guinea.

Trong chuyến thăm và làm việc 2 ngày, Đại sứ Phạm Vinh Quang còn làm việc với Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao để trao đổi các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Papua New Guinea và Việt Nam trong thời gian tới./.