Đại sứ Tạ Văn Thông: Quan hệ Việt Nam - Indonesia đứng trước xung lực mới

Sau dấu mốc lịch sử nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025, quan hệ Việt Nam – Indonesia đang đứng trước những cơ hội mới đầy hứa hẹn. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông đánh giá, chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đến Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương từ (13-14/07/2026) là "cỗ máy điều phối" quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thống nhất.

Theo Đại sứ Tạ Văn Thông, việc Việt Nam và Indonesia chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 được coi là một dấu mốc lịch sử, phản ánh mức độ tin cậy chính trị và sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác song phương sau 70 năm vun đắp.

Đại sứ Tạ Văn Thông trao đổi với phóng viên của VOV và bày tỏ lạc quan với mục tiêu đưa kim ngạch song phương lên 18 tỷ đôla Mỹ vào năm 2028.

Đánh giá những khó khăn và thuận lợi để tiếp đà phát triển quan hệ giữa hai nước. Đại sứ nhấn mạnh, về thuận lợi, hai bên đang có nền tảng chính trị vững chắc. Sự tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai nước không ngừng được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử, gần nhất là chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Indonesia (3/2025).

Hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rất cao; Indonesia là thị trường lớn nhất khu vực với hơn 285 triệu dân, còn Việt Nam là nền kinh tế năng động với 100 triệu dân. Ngoài ra, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hai nước với các dự án mang tính biểu tượng như VinFast tại Indonesia hay Ciputra tại Việt Nam đang tạo ra xung lực thực chất cho quan hệ song phương.

Tuy nhiên, Đại sứ cũng nhấn mạnh những khó khăn không nhỏ từ biến động phức tạp của địa chính trị và kinh tế toàn cầu, gây áp lực lên chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, việc khơi thông các rào cản phi thuế quan và sự khác biệt về quy định pháp lý vẫn là thách thức đòi hỏi cơ quan chức năng hai bên phải nỗ lực tháo gỡ để doanh nghiệp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm Indonesia và đồng chủ trì Kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò là "cỗ máy điều phối" quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất.

Theo đó, Kỳ họp thứ 6 Ủy ban hợp tác song phương sẽ cụ thể hóa các cam kết thành những chương trình hành động chi tiết. Đây là cơ hội để hai bên rà soát tiến độ triển khai Chương trình Hành động giai đoạn 2024-2028, tháo gỡ các điểm nghẽn và định hướng hợp tác trong bối cảnh mới. Trong bối cảnh Việt Nam và Indonesia vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 30 năm Viet Nam gia nhập Asean, chuyến thăm này còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực.

Kinh tế thương mại được đánh giá là điểm sáng trong quan hệ hai nước thời gian qua,với việc hai bên đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 18 tỷ USD vào năm 2028. Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ hoàn toàn lạc quan với mục tiêu này, cho rằng với đà tăng trưởng ấn tượng, từ 9 tỷ USD năm 2019 lên 16,7 tỷ USD năm 2024, mục tiêu 18 tỷ USD là hoàn toàn thực tế. Đại sứ cũng nhấn mạnh một số biện pháp hai bên cần triển khai đồng bộ để sớm đạt được mục tiêu này.

Thứ nhất, tăng cường kết nối hạ tầng và giao thương: Tiếp tục khuyến khích các hãng hàng không như Vietjet, Vietnam Airlines mở thêm đường bay thẳng, tăng tần suất kết nối các trung tâm kinh tế, du lịch để tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch.

Thứ hai, tháo gỡ rào cản thương mại: Hai nước cần tích cực đàm phán để dỡ bỏ các rào cản phi thuế quan, tạo điều kiện ưu đãi cho các mặt hàng thế mạnh của nhau như nông sản, thủy sản và hàng tiêu dùng.

Thứ ba là thúc đẩy các dự án đầu tư lớn: Sự thành công của nhà máy sản xuất xe điện VinFast tại Subang hay các dự án của tập đoàn Indonesia tại Việt Nam sẽ là "đầu tàu" kéo theo sự phát triển của các doanh nghiệp phụ trợ và thương mại song phương.

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, Đại sứ Tạ Văn Thông cũng nhấn mạnh những lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên nên ưu tiên để quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đi vào hiệu quả và thực chất, bao gồm Hệ sinh thái xe điện và năng lượng xanh, đây là lĩnh vực trọng điểm.

“Việc hợp tác sản xuất xe điện, chuyển đổi năng lượng và lưu trữ carbon không chỉ giúp hai nước thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 mà còn đưa hai nước trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng xanh toàn cầu”, Đại sứ Tạ Văn Thông cũng nhấn mạnh.

Kinh tế số và Nông nghiệp công nghệ cao: Ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và thương mại là dư địa rất lớn để tăng năng suất và kết nối doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Công nghiệp Halal: Đây là lĩnh vực đầy tiềm năng mà Việt Nam đang tích cực khai thác để đưa các sản phẩm nông, thủy sản tiếp cận sâu hơn vào thị trường Indonesia và thế giới Hồi giáo.

Hợp tác biển và nghề cá: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản bền vững.

Đại sứ Tạ Văn Thông bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm sát sao của Lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của các bộ, ngành, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Indonesia sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.