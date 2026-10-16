Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass: Việt Nam là đối tác đặc biệt và hấp dẫn

Trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Đặc biệt, việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mở ra triển vọng mới trong hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam nhân dịp này, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững. Đại sứ đồng thời chia sẻ những kỳ vọng về việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất và sâu rộng.

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