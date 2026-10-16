English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại sứ Thụy Sĩ Thomas Gass: Việt Nam là đối tác đặc biệt và hấp dẫn

Thứ Sáu, 16:52, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhân dịp 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass nhấn mạnh vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam, đồng thời kỳ vọng mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Trong bối cảnh Việt Nam và Thụy Sĩ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Đặc biệt, việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) mở ra triển vọng mới trong hợp tác thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam nhân dịp này, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và phát triển bền vững. Đại sứ đồng thời chia sẻ những kỳ vọng về việc đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất và sâu rộng.

Xem thêm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm trực tuyến với Tổng thống Thụy Sĩ

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện chia buồn về vụ hoả hoạn nghiêm trọng ở Thụy Sĩ
Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện chia buồn về vụ hoả hoạn nghiêm trọng ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin về vụ hoả hoạn nghiêm trọng trong đêm tiệc đón Năm mới gây nhiều thiệt hại về người.

Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện chia buồn về vụ hoả hoạn nghiêm trọng ở Thụy Sĩ

Chủ tịch nước Lương Cường gửi điện chia buồn về vụ hoả hoạn nghiêm trọng ở Thụy Sĩ

VOV.VN - Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin về vụ hoả hoạn nghiêm trọng trong đêm tiệc đón Năm mới gây nhiều thiệt hại về người.

Khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ
Khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ

VOV.VN - Chiều 29/7 (giờ địa phương), tại Geneva, Thụy Sỹ, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 6 với chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”.

Khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ

Khai mạc Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva, Thụy Sĩ

VOV.VN - Chiều 29/7 (giờ địa phương), tại Geneva, Thụy Sỹ, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội lần thứ 6 với chủ đề “Một thế giới đang hỗn loạn: Hợp tác nghị viện và chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, công bằng và thịnh vượng cho mọi người dân”.

Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính
Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính

VOV.VN - Sáng 29/7 (theo giờ địa phương), tại Geneva, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương với Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Andrea Caroni.

Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính

Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng số và công nghệ tài chính

VOV.VN - Sáng 29/7 (theo giờ địa phương), tại Geneva, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 và tiến hành các hoạt động song phương với Thụy Sĩ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Andrea Caroni.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội