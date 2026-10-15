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Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thứ Năm, 16:45, 15/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-18/10/2026 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

tong thong thuy si guy parmelin va phu nhan se tham chinh thuc viet nam hinh anh 1
Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2026.

PV/VOV
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