Đại tá Trần Trọng Thủy được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.Đồng Nai

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Trần Trọng Thủy (SN 1976, quê quán xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng), Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, kể từ ngày 24/7/2026.

Lãnh đạo TP. Đồng Nai tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Trọng Thủy nhận nhiệm vụ mới

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái có thời hạn đối với Đại tá Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai kể từ ngày 24/7/2026 để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Ban Giám đốc Công an TP. Đồng Nai chúc mừng đồng chí Đại tá Trần Trọng Thủy

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Công an thành phố khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của người cán bộ Công an nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đại tá Trần Trọng Thủy, Phó Giám đốc Công an thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ

Trước khi giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Đại tá Trần Trọng Thủy từng giữ chức Đội trưởng Đội CSGT Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ); Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũ.

Sau khi sáp nhập Bình Phước và Đồng Nai, Đại tá Trần Trọng Thủy tiếp tục giữ chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai).