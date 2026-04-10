Công an Sơn La có tân Phó Giám đốc

Thứ Sáu, 15:17, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/4, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La  đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương và thực hiện quy trình bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La trao Quyết định về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà

Đại tá Lê Hồng Hà, sinh năm 1980, quê quán phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là Thạc sĩ Luật học, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. 

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chúc mừng và bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Hà và Thượng tá Nguyễn Xuân Trung sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững phẩm chất người cán bộ Công an nhân dân.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, quy tụ và phát huy trí tuệ tập thể. Tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La giao phó.

Bộ CHQS An Giang chúc Tết Chôl Chnăm Thmây, thắt chặt tình đoàn kết quân dân

VOV.VN - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer, ngày 10/4, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thành Ân, Phó Chỉ huy trưởng, làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các vị sư sãi, à cha, người có uy tín và đồng bào Khmer tại chùa Sóc Pôlơk (chùa Vật Tư), xã An Cư.

CTV Cao Thiên - Trung Hiếu/VOV-Tây Bắc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Quân khu 3 phải vững phên dậu, chắc thế trận lòng dân
ĐBQH lo ngại tình trạng dùng AI xâm hại, bôi nhọ danh dự trẻ em gái, phụ nữ
Đại biểu Quốc hội: Khám sức khỏe toàn dân không thể chỉ là "một lát cắt" nhất thời
