Công an Sơn La có tân Phó Giám đốc

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Đại tá Lê Hồng Hà, Trưởng phòng Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương và thực hiện quy trình bầu giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đại tá Lê Hồng Hà, sinh năm 1980, quê quán phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, là Thạc sĩ Luật học, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại Lễ công bố, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chúc mừng và bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Hồng Hà và Thượng tá Nguyễn Xuân Trung sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác; không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, giữ vững phẩm chất người cán bộ Công an nhân dân.

Đồng thời, đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, quy tụ và phát huy trí tuệ tập thể. Tham mưu tốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền tỉnh Sơn La giao phó.