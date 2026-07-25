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Đại tướng Phan Văn Giang thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Lâm Đồng

Thứ Bảy, 20:48, 25/07/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), đồng thời dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông.

Chiều 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng.

Đại tướng và đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Trương Văn Trường, bệnh binh 61%, từng bị địch bắt tù đày và bà Nguyễn Thị Loan, thương binh 25%, là gia đình có cả vợ và chồng đều là người có công với cách mạng.

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự, đang thờ cúng hai liệt sĩ Nguyễn Hữu Thế và Nguyễn Văn Tín cùng gia đình bà Đinh Thị Bé, Mẹ Việt Nam Anh hùng.

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Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên và gửi lời tri ân tới bệnh binh Trương Văn Trường ở xã Nhân Cơ.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ và tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

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Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm gia đình ông Nguyễn Văn Sự (con trai Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hường, thờ cúng 2 liệt sĩ).

Tại những nơi đến thăm, Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách ưu đãi người có công, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, ấm no.

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Đại tướng Phan Văn Giang dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đắk Nông, phường Bắc Gia Nghĩa.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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