Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Địa bàn chiến lược với những trận đánh ác liệt

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực xã Minh Đức, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự và chỉ đạo.

Toàn cảnh lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) TP. Đồng Nai cho biết, xã Minh Đức là cửa ngõ quan trọng để lực lượng cách mạng tiếp cận, triển khai các chiến dịch và tiếp tế; đồng thời là tuyến phòng thủ then chốt mà địch tập trung hỏa lực ngăn chặn.

Giai đoạn 1967 - 1975, nơi đây diễn ra nhiều trận đánh ác liệt của du kích địa phương và các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201/Sư đoàn 302 với Quân đội Mỹ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Mảnh đất này đã phải hứng chịu oanh tạc khốc liệt và có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, ấp Bình Minh, xã Minh Đức, vốn là nơi diễn ra nhiều trận phục kích xe tăng, xe thiết giáp địch và là trung tâm trận đánh chống càn năm 1969. Trước Chiến dịch 500 ngày đêm, tổng số hài cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập tại xã Minh Đức là 55 bộ.

"Khi bước vào chiến dịch 500 ngày đêm, dựa trên thông tin từ các nhân chứng lịch sử, từ ngày 14/7/2026, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP. Đồng Nai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương khảo sát, huy động lực lượng, phương tiện mở rộng đào thăm dò. Tính đến ngày 20/7, lực lượng chức năng đã phát hiện 21 bộ hài cốt cùng nhiều di vật", bà Nguyễn Thị Hoàng thông tin.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ 515 TP. Đồng Nai

Nhấn mạnh khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng, tỉ mỉ và tôn kính nhất, bà Nguyễn Thị Hoàng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục tìm kiếm, khai quật và quy tập các hài cốt liệt sĩ đúng quy trình. Tập trung lấy mẫu phẩm giám định ADN để nhanh chóng tìm được thân nhân của gia đình liệt sĩ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhân chứng và các nhà nghiên cứu để mở rộng phạm vi khảo sát tại các khu vực còn lại. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ”.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu Chiến dịch 500 ngày đêm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm. Toàn quân đã thành lập hơn 30 đội quy tập, lập các tổ thu thập thông tin cơ sở, tổ lấy mẫu, ứng dụng radar quét ngầm, công nghệ số và phần mềm quản lý để phục vụ công tác.

Mặc dù gặp không ít khó khăn do địa hình thay đổi, thiếu hụt sơ đồ, bom mìn còn sót lại, nhân chứng ít dần, chất lượng mẫu suy giảm và năng lực giám định ADN chưa đáp ứng yêu cầu, nhưng sau hơn 4 tháng triển khai, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo

Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, thành phố Đồng Nai, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, các cơ quan chuyên môn, nhân chứng lịch sử cùng các tổ chức, cá nhân đã tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần tạo nền tảng quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm.

Nhấn mạnh, thời gian tới, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Quân khu 7 và TP. Đồng Nai huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng và kịp thời bàn giao mẫu để giám định ADN xác định danh tính sớm nhất.

"Các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ triển khai thận trọng, bài bản, khoa học, kỹ lưỡng với lòng thành kính, quyết tâm lấy được mẫu xét nghiệm để xác định danh tính các liệt sĩ", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đồng thời yêu cầu Quân khu 7, khẩn trương tổng hợp, phân tích, hệ thống hồ sơ dữ liệu các trận đánh, tăng cường đối chứng tư liệu, ứng dụng công nghệ hiện đại để khoanh vùng khai quật.

Đại tướng nhấn mạnh: "Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân và Nhân dân cả nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để mở ra cơ hội tốt nhất trong tìm kiếm, quy tập những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân sớm trở về quê mẹ".

Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho đơn vị làm nhiệm vụ và nhân chứng lịch sử

Phát biểu đại diện lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Văn Thọ, Đội trưởng Đội K72 khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng, vượt mọi khó khăn, tổ chức tìm kiếm khoa học, chặt chẽ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ liệt sĩ nào, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã trao quà động viên lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ và các nhân chứng lịch sử; sau đó thực hiện nghi thức thắp hương, cất bốc, phủ Quốc kỳ lên các hài cốt liệt sĩ và di chuyển về khu vực nhà quàn theo nghi lễ trang nghiêm của Quân đội.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô, phường Tân Khai, TP. Đồng Nai.

* Một số hình ảnh tại hiện trường

Lãnh đạo TP. Đồng Nai thực hiện nghi thức di chuyển hài cốt đến vị trí nhà quàn

Hài cốt được đưa về nhà quàn

Đại tướng Phan Văn Giang thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Đội K72 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức