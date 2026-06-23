Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, trong đó có Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng (ký năm 2019) và Kế hoạch hợp tác quốc phòng 03 năm giai đoạn 2024 - 2026, hợp tác quốc phòng song phương đã được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, như: Trao đổi đoàn, đối thoại - tham vấn, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng, an ninh biển...

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Đại sứ James Nickel.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Canada đã dành nhiều suất học bổng đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Đào tạo quân sự (MTCP) cho học viên, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ở các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của Việt Nam.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác đạt được thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị trên cương vị công tác của mình, Đại sứ James Nickel tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng đã được thống nhất, tập trung vào các nội dung như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; cứu hộ - cứu nạn; an ninh mạng; quản lý biên giới; khắc phục hậu quả chiến tranh; tham vấn lẫn nhau trong các cơ chế hợp tác đa phương về quốc phòng - an ninh...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận quân nhân của Bộ Quốc phòng Canada sang học tiếng Việt và tham gia khóa Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh buổi tiếp.

Thông tin tới Đại sứ James Nickel về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba vào tháng 12/2026, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại sứ James Nickel tham dự sự kiện; đồng thời cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã gửi thư mời tới lãnh đạo Bộ Quốc phòng Canada và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Canada sang Việt Nam giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ James Nickel hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.

Về phần mình, Đại sứ James Nickel trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Đại sứ James Nickel.

Nhấn mạnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, Đại sứ James Nickel khẳng định hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương, đạt được nhiều kết quả thiết thực trong thời gian qua.

Đại sứ James Nickel cho rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển và khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, quan hệ Việt Nam - Canada nói chung ngày càng sâu sắc, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm như: Đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng và một số lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.