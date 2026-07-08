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Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

Thứ Tư, 17:09, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 8/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản. Cùng với sự phát triển sâu rộng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, hợp tác quốc phòng song phương được cả hai bên quan tâm thúc đẩy, không ngừng được mở rộng, đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả, thiết thực. Nhật Bản là một trong số ít các đối tác Việt Nam duy trì đầy đủ Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, Tham vấn Sĩ quan tham mưu ba Quân chủng: Hải quân, Lục quân và Không quân.

Dai tuong phan van giang tiep Dai su Dac menh toan quyen nhat ban tai viet nam hinh anh 1
Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Ito Naoki.

Đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực, như: Đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Đại sứ Ito Naoki thời gian tới tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản được triển khai thuận lợi, đạt kết qủa thực chất. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; ký kết các văn bản hợp tác; hợp tác giữa các quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng mong muốn Nhật Bản tiếp tục dành các suất học bổng đã có và mở rộng loại hình đào tạo, tăng chỉ tiêu đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ cho Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng với nền tảng được tạo dựng trong nhiều thập kỷ qua, cùng với sự nhất trí và đồng thuận cao cũng như nỗ lực không ngừng của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục có bước phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Dai tuong phan van giang tiep Dai su Dac menh toan quyen nhat ban tai viet nam hinh anh 2
Quang cảnh buổi tiếp.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 diễn ra vào tháng 12/2026.

Về phía mình, Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua; khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam trong triển khai thực hiện các nội dung hợp tác đã được thống nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới Việt Nam - Nhật Bản nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước nói riêng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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