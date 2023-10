Đại tướng Tô Lâm: “Không được và không thể theo dõi qua thẻ căn cước gắn chíp”

Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật cho biết sẽ tiếp thu tối đa ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật Căn cước.

Đại tướng Tô Lâm cho biết, để thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội Đảng đề ra là đẩy mạnh Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số, trong đó tập trung phát triển hạ tầng số, các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu lớn, nhất là cơ sở dữ liệu về dân cư, y tế, giáo dục, bảo hiểm, đất đai, nhà ở... để phục vụ phát tiên kinh tế xã hội và đời sống nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Căn cước

“Việc xây dựng Luật Căn cước là rất quan trọng và cần thiết, không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý, giảm thủ tục hành chính mà còn phát huy giá trị các cơ sở dữ liệu trong phát triển kinh tế xã hội, phục vụ chuyển đổi số” – ông Tô Lâm nói và khẳng định dự thảo được rà soát, chỉnh lý kỹ lưỡng.

Nêu thông tin cho biết có ý kiến băn khoăn rằng khi sử dụng thẻ căn cước có gắn chíp, mã QR có bị theo dõi hay không, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói: “Chúng tôi khẳng định việc sử dụng thẻ căn cước có gắn chip điện tử, mã QR và căn cước điện tử không theo dõi và không thể theo dõi được”.

“Bộ hay bất cứ cơ quan nào cũng không được và không thể theo dõi. Chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh cho công dân, cho người sử dụng thẻ không bị theo dõi từ bất cứ tổ chức, cá nhân nào; bảo mật an ninh, an toàn dữ liệu của công dân đã được khai báo và tích hợp” – Đai tướng Tô Lâm cho biết thông tin trên có thể do đối tượng xấu tung ra nhằm gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng như các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, giả trình, chỉnh lý dự án luật phù hợp để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này.