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Đắk Lắk công bố các quyết định về công tác cán bộ

Thứ Ba, 11:21, 21/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (21/7), Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố và trao 11 quyết định về phân công, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và chỉ định cán bộ giữ các chức vụ tại các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các xã, phường và Tổ nghiên cứu phát triển tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, ông Trần Xuân Túc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Yên được điều động giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Yên; ông Ya Toan Ênuôl, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

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Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức cán bộ được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với nhiều điểm cầu ở các xã, phường.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng công bố các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Hoàng Trọng Hùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cùng với đó, nhiều cán bộ được luân chuyển, điều động về cơ sở hoặc đến nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị theo yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm 5 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại một số sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước.

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Lãnh đạo tỉnh Đắk Lăk trao các quyết định về công tác cán bộ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Trong đó, ông Y Hương Niê, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Sở tài chính giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa Phú giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk.

Việc công bố và trao các quyết định nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ mục tiêu phát triển của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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