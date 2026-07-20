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Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 người ứng phó thiên tai

Thứ Hai, 18:49, 20/07/2026
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VOV.VN - Ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2026, thống nhất phương án huy động lực lượng, phương tiện nhằm chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giảm thiểu thiệt hại.

Năm 2025, Đắk Lắk chịu ảnh hưởng của 16 đợt thiên tai, trong đó bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 11 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với 113 người thiệt mạng, hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập, tổng thiệt hại trên 12.000 tỷ đồng.

Dak lak san sang huy dong hon 24.000 nguoi ung pho thien tai hinh anh 1
Đắk Lắk sẵn sàng huy động hơn 24.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện, trang thiết bị để thực hiện sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục thiên tai

Sáu tháng đầu năm 2026, địa phương tiếp tục xảy ra 9 trận thiên tai, làm 1 người chết, 85 nhà dân bị hư hỏng cùng nhiều công trình hạ tầng, giao thông, thủy lợi bị ảnh hưởng, thiệt hại ước khoảng 2,8 tỷ đồng.

Theo phương án hiệp đồng năm 2026, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẵn sàng huy động hơn 24.000 cán bộ, chiến sĩ cùng khoảng 35.000 phương tiện, trang thiết bị để thực hiện sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai khi có tình huống xảy ra.

Dak lak san sang huy dong hon 24.000 nguoi ung pho thien tai hinh anh 2
Các lực lượng tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng hiệp đồng ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu nạn năm 2026

Các lực lượng tiếp tục thực hiện phương châm "4 tại chỗ", phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm bảo đảm xử lý nhanh, hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ hoặc bỏ sót địa bàn.

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; nắm chắc các khu vực trọng điểm, chủ động xây dựng phương án hiệp đồng phù hợp với từng địa bàn và từng loại hình thiên tai.

Dak lak san sang huy dong hon 24.000 nguoi ung pho thien tai hinh anh 3
Đại tá Lê Văn Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tại địa phương khẩn trương rà soát, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố, thiên tai

Đại tá Lê Văn Hùng cũng yêu cầu, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, tăng cường huấn luyện, luyện tập kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sử dụng thành thạo trang thiết bị hiện có; đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, nhất là trong mùa mưa bão, để chủ động xử lý hiệu quả mọi tình huống.

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Đắk Lắk rút kinh nghiệm để không tái diễn sự cố “mất liên lạc” trong thiên tai

VOV.VN - Đến chiều 25/11, các doanh nghiệp viễn thông tại Đắk Lắk đã cơ bản khôi phục hệ thống thông tin ở khu vực phía Đông, nơi từng “mất liên lạc” nghiêm trọng trong bão số 13 và trận lũ lịch sử. Tỉnh yêu cầu rút kinh nghiệm, xây dựng cơ chế phối hợp mới giữa các nhà mạng để bảo đảm không tái diễn tình trạng gián đoạn thông tin.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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