Đắk Lắk tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tham nhũng, khiếu kiện kéo dài

Trong 9 tháng qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk được triển khai theo chương trình, kế hoạch đề ra. Các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài trong 9 tháng đầu năm

Đối với các dự án, vụ việc tồn đọng, vướng mắc, Đắk Lắk đã rà soát tổng thể 396 dự án, đến cuối tháng 9 xử lý được hơn 65%. Đối với tài sản công dôi dư, 823 cơ sở nhà đất đã có phương án xử lý bước 1, bước 2; 69 cơ sở thuộc xã, phường đang hoàn thiện phương án cho thuê hoặc bán đấu giá, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9.

Đối với các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, từ 12 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, đến nay còn 4 vụ việc. Các vụ việc còn lại cơ bản đã có hướng xử lý, tình hình được kiểm soát, không phát sinh nguy cơ lớn về an ninh, trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan chủ động xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương, không để vụ việc kéo dài, phát sinh phức tạp; đồng thời phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm.

“Vấn đề gì còn xử lý được, chủ động từ trước khi nó còn chưa lớn là tập trung xử lý. Tôi nói đi nói lại là không có bỏ qua được đâu! 10 năm, 15 năm nữa vẫn phải rà soát... Cho nên mình không xử lý hiện nay thì sau này vẫn phải chịu trách nhiệm, kể cả về hưu vẫn xử lý trách nhiệm”.