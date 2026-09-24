Đắk Lắk giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

Đây là đợt giám sát được thực hiện trong bối cảnh Đắk Lắk vừa triển khai phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với quy mô lớn. Toàn tỉnh giảm khoảng 642 trong tổng số 1.267 cơ sở giáo dục, tương đương 50,7% đầu mối; đồng thời hình thành thêm nhiều trường liên cấp, phân hiệu và tổ chức lại một số đơn vị giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Ban Văn hoá - Xã hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát tại 17 địa phương và 3 sở ngành liên quan đến hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp.

Sau sắp xếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là giảm đầu mối mà phải bảo đảm các trường hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng việc học tập của học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Ngành Giáo dục Đắk Lắk cũng xác định việc sắp xếp phải lấy người học làm trung tâm, không để phát sinh rào cản về địa lý, chi phí và điều kiện tiếp cận giáo dục.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk tập trung đánh giá quy mô trường, lớp, học sinh trước và sau sắp xếp; việc bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên; thực trạng phòng học, điểm trường, đất đai, tài sản và thiết bị dạy học. Khả năng đáp ứng kinh phí, việc quản lý, sử dụng nguồn lực và sự phối hợp giữa các ngành, địa phương với nhà trường cũng được xem xét. Đặc biệt, đoàn sẽ đối chiếu số liệu trước và sau sắp xếp để nhận diện những kết quả đạt được, khó khăn, bất cập và nguyên nhân; qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “6 rõ”.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng đoàn giám sát HĐND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc giám sát cũng phù hợp với yêu cầu chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó kết quả đánh giá chất lượng và các điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục sau tổ chức lại được sử dụng làm căn cứ nhận diện hạn chế, xác định ưu tiên cải tiến, nhu cầu nhân lực, cơ sở vật chất và phân bổ nguồn lực giai đoạn 2026-2030.

“Mục tiêu cuối cùng của cuộc giám sát này là không chỉ ghi nhận những hạn chế mà quan trọng là cùng với địa phương và các cơ quan quản lý để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, tìm ra những giải pháp cụ thể, phù hợp để làm sao các cái cơ sở giáo dục sau sắp xếp hoạt động ngày càng ổn định, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ năm học trước mắt và các năm học tiếp theo”, ông Lê Văn Cường cho biết.