Đắk Lắk thông qua mức hỗ trợ thu hút nhân tài

Chính sách tập trung thu hút nhân lực chất lượng cao trong 12 lĩnh vực trọng tâm, gồm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, logistics, du lịch, giáo dục, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3

Đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức và cam kết công tác tối thiểu 7 năm, mức hỗ trợ một lần ban đầu được quy định từ 500 triệu đồng đối với người có bằng đại học, 700 triệu đồng đối với thạc sĩ, 1 tỷ đồng đối với tiến sĩ, 1,5 tỷ đồng đối với phó giáo sư và 2 tỷ đồng đối với giáo sư.

Bên cạnh khoản hỗ trợ ban đầu, người được thu hút còn có thể được hỗ trợ tiền thuê nhà tối đa 10 triệu đồng/tháng, hưởng chính sách đối với kết quả nghiên cứu, sáng kiến được thương mại hóa và một số chế độ ưu đãi khác. Đối với chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, mức hỗ trợ ban đầu tối đa 500 triệu đồng/người, tiền lương thỏa thuận tối đa 100 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với thu hút nhân lực từ bên ngoài, tỉnh Đắk Lắk cũng dành nguồn lực đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có. Mức hỗ trợ đào tạo được quy định từ 100 triệu đồng đến 700 triệu đồng.

Nghị quyết đồng thời quy định trách nhiệm hoàn trả kinh phí hỗ trợ đối với các trường hợp vi phạm cam kết công tác hoặc thuộc diện phải hoàn trả theo quy định.

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua 26 Nghị quyết tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội .

Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk cho biết chính sách được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

“Chính sách này được kỳ vọng sẽ thu hút và đào tạo được một số chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực về công tác tại tỉnh, qua đó hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên, việc đảm bảo giữ chân nhân tài cũng là một vấn đề cần đặc biệt lưu tâm. Sau khi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được ban hành, Sở Nội vụ sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng một quy trình hoàn chỉnh để xem xét, đánh giá và thu hút nhân tài. Trong đó, trọng tâm là việc kiến tạo một môi trường làm việc thuận lợi nhằm giữ chân người tài, giúp họ phát huy tối đa hiệu quả công tác", ông Trương Ngọc Tuấn cho biết.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thông qua 26 Nghị quyết khác liên quan đến tài chính, ngân sách, đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, đất đai, an sinh xã hội và kiện toàn tổ chức bộ máy. Từ đó tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội của địa phương.