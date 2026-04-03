Đầm ấm cuộc gặp hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tham dự chương trình có nhiều lãnh đạo cấp cao Campuchia, trong đó có Phó Chủ tịch CPP Samdech Sar Kheng; Phó Chủ tịch, Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary, cùng nhiều Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương CPP.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức cuộc gặp thân mật với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vinh dự và vui mừng được chào đón các lãnh đạo CPP tại trụ sở Đại sứ quán, thể hiện sự quan tâm và coi trọng của các lãnh đạo CPP đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, cũng như tình cảm đặc biệt dành cho Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn, sinh sống và học tập tại Campuchia. Đại sứ chúc mừng các thành tựu quan trọng mà Campuchia đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng CPP, đứng đầu là Samdech Techo Hun Sen, và Chính phủ Campuchia. Những thành tựu đó không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Campuchia, mà còn góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đại sứ cho rằng quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng, trong đó chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như Cuộc gặp cấp cao hai Đảng và ba Đảng tại Phnom Penh ngày 6/2/2026 đã diễn ra thành công, tốt đẹp, tạo nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Đầm ấm buổi gặp gỡ thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Hòa trong niềm vui của nhân dân Campuchia chào đón Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey của Campuchia, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản vào đầu năm 2026, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2026-2031 trong tháng 3 vừa qua. Đây là những sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và văn minh. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc nhân dân Campuchia một Năm mới an khang, thịnh vượng và tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Thay mặt Ban Thường vụ CPP, Phó Chủ tịch CPP Samdech Sar Kheng đánh giá cao Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và tập thể Đại sứ quán đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật chào đón năm mới Campuchia và chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời chúc Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI thành công tốt đẹp; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 và tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong khu vực và trên trường quốc tế.

Samdech Sar Kheng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua, cho rằng kết quả này có phần đóng góp quan trọng của tập thể Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại sứ Nguyễn Minh Vũ; nhấn mạnh mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng được thắt chặt theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, qua đó tiếp tục đem lại lợi ích thiết thực, to lớn cho nhân dân hai nước; khẳng định Campuchia luôn dành ưu tiên cao trong việc giữ gìn quan hệ truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước và luôn ghi nhớ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Việt Nam, đặc biệt là sự hy sinh của quân tình nguyện Việt Nam trong việc giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Phó Chủ tịch CPP Samdech Sar Kheng phát biểu tại buổi lễ

Trong năm 2027, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, Samdech Sar Kheng cho biết Campuchia sẽ phối hợp với Việt Nam để tổ chức trọng thể nhiều hoạt động nhằm kỷ niệm sự kiện quan trọng này.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm, thắm tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia với các tiết mục nhạc dân tộc Việt Nam và Campuchia do các nghệ sĩ đến từ TP.HCM biểu diễn.