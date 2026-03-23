Củng cố hợp tác Mặt trận, vun đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia

Tham dự hội đàm có lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Bộ Ngoại giao cùng đại diện các ban, đơn vị liên quan. Về phía Campuchia có Phó Thủ tướng Hun Manet (Hun Ma-ny), cùng nhiều lãnh đạo cấp cao và Đại sứ Campuchia tại Việt Nam.

Phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang thăm và làm việc; khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các kênh. Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần tăng cường hợp tác giữa hai Mặt trận, đóng góp vào việc củng cố quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, bà Men Sam An đã đồng chủ trì hội đàm và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác song phương.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Campuchia, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ tin tưởng dưới sự trị vì của Quốc vương Norodom Sihamoni và sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, đứng đầu là ông Hun Sen, Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn, nâng cao vị thế trong khu vực và quốc tế.

Nhấn mạnh vai trò của hợp tác kênh Đảng trong định hướng quan hệ hai nước, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục có nhiều bước phát triển tích cực. Các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, đặc biệt là các cuộc gặp giữa lãnh đạo hai Đảng và ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào, đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hợp tác chiến lược và mở ra nhiều định hướng mới.

Trong hệ thống chính trị mỗi nước, Mặt trận có vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Do đó, hợp tác giữa hai cơ quan Mặt trận không chỉ là hợp tác giữa các tổ chức quần chúng mà còn góp phần củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương.

Thông tin về tình hình trong nước, bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì ổn định, tăng trưởng trên 8%; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục mở rộng. MTTQ Việt Nam cũng đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,7%.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Mặt trận thời gian qua, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, nhất là giữa thanh niên, phụ nữ, trí thức và các tổ chức xã hội. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương biên giới, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển lần thứ 7 tại Campuchia năm 2026.

Hai bên cũng hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (1967-2027) với các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, về ý nghĩa của mối quan hệ hai nước. Bên cạnh đó, đề nghị Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, học tập ổn định tại Campuchia.

Phát biểu tại hội đàm, bà Men Sam An chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là việc tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hệ thống hành chính. Bà cũng chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

Bà Men Sam An khẳng định hai tổ chức Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ truyền thống, tăng cường kết nối giữa các thế hệ và mở rộng hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, tạo cơ sở triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác trong năm 2026 và những năm tiếp theo.