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Đảm bảo đúng tiến độ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Thứ Năm, 21:02, 02/07/2026
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VOV.VN - Chiều nay (2/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và đại diện một số bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng, các dự án phục vụ APEC 2027 cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Tỉ lệ giải ngân hiện đạt khoảng 34%. Một số dự án đang trong giai đoạn thi công mở rộng nhưng chưa thể giải ngân do đang thực hiện thủ tục điều chỉnh quy mô, nguồn vốn. Sau khi các thủ tục được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiến độ giải ngân dự kiến sẽ được đẩy nhanh.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Hội nghị cấp cao APEC 2027 là sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị và quốc tế sâu sắc. Công tác chuẩn bị được triển khai không chỉ tại Phú Quốc mà còn tại nhiều địa phương, bảo đảm đồng bộ hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ và các công trình phục vụ các đoàn đại biểu cấp cao. Tất cả các công trình phục vụ APEC 2027 phải hoàn thành đúng tiến độ thì mới được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù.

Dam bao dung tien do cang hang khong quoc te phu quoc phuc vu apec 2027 hinh anh 1
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Phương Nguyên

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, thống nhất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 948/QĐ-TTg, hoàn thành trước ngày 10/7 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; đồng thời đôn đốc giải ngân ngay đối với các dự án đã đủ điều kiện.

Đối với việc thanh toán giá trị của tài sản kết cấu hạ tầng tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc giữa ACV và SAC, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bên liên quan tăng cường đối thoại, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các vướng mắc, khẩn trương thống nhất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiến độ của dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính, UBND tỉnh An Giang, Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện rà soát, đầu tư, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho các công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027; triển khai phương án di dời, hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật điện lực phù hợp với yêu cầu cảnh quan và tiến độ các dự án phục vụ APEC 2027; sớm đầu tư công trình xử lý cấp nước, xử lý nước thải phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027...

Nguyễn Trang/VOV.VN
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