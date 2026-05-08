Đảng bộ các cơ quan Đảng TƯ: Chuyển đổi số, hướng tới "kiểm tra trên dữ liệu"

Thứ Sáu, 16:28, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự thảo chương trình hành động nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số..., đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngày 8/5, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ nhất. Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Thay thế, miễn nhiệm cán bộ yếu kém; bảo đảm nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”

Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Việt Hà trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo dự thảo chương trình hành động, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ.

Tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên của 5 đảng bộ: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam về Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. 

Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Việt Hà trình bày các dự thảo chương trình hành động.
Phó Bí thư Đảng ủy Đỗ Việt Hà trình bày các dự thảo chương trình hành động.

Đổi mới phương pháp đánh giá cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, khách quan, đa chiều, xuyên suốt, gắn với sản phẩm cụ thể; khắc phục tình trạng hình thức. Cụ thể hóa, triển khai cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phù hợp với đặc thù của Đảng bộ. Định kỳ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; thực hiện hiệu quả cơ chế sàng lọc, kịp thời thay thế, miễn nhiệm cán bộ yếu kém; bảo đảm nguyên tắc “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”.

Nội dung đáng chú ý trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng; tăng cường giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường kiểm soát thông tin trên không gian mạng. 

Với việc tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức, Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương tham gia nghiên cứu, hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng về đạo đức; xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh” trong tình hình mới.

Đảng ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chủ động lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu chiến lược; khuyến khích đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác tham mưu, hoạch định chiến lược và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược

Dự thảo chương trình hành động đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ, trong đó có chỉ tiêu 100% các tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, dự thảo chương trình hành động đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy về công tác tuyên giáo và dân vận; quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 19-QĐ/TW về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; nêu cao trách nhiệm nêu gương, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng đủ phẩm chất, năng lực, uy tín.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Cẩm Tú chủ trì hội nghị
 Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Cẩm Tú chủ trì hội nghị

Triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và của Đảng ủy; ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tổ chức thực hiện nghiêm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, chủ động ngăn ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; triển khai hiệu quả hệ điều hành tác nghiệp trong toàn Đảng bộ; tập trung số hóa văn bản, dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; liên thông dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá, kiểm tra.

Tập trung lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn, chất lượng, hiệu quả tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng tương xứng với vị trí, vai trò của Đảng bộ,

Và 3 đột phá gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu chiến lược thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới.

Thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, Kế hoạch chuyển đổi số của Đảng ủy; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, hướng tới “giám sát trên dữ liệu”, “kiểm tra trên dữ liệu”.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các cấp ủy khẩn trương lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2 và các nội dung vừa được thông qua tại hội nghị, theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thực chất, tránh hình thức.

 

Nguyễn Vân/VOV.VN
Tag: Trần Cẩm Tú Uỷ viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương
