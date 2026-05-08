  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư

Thứ Sáu, 10:16, 08/05/2026
VOV.VN - Sáng 8/5 tại Hà Nội, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất.

Tại hai hội nghị, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ và Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bên cạnh đó, các đại biểu cho ý kiến về dự thảo các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ I (tích hợp chung và bổ sung sau khi tiếp nhận 05 đảng bộ trực thuộc); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".…

Các đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Riêng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ I, các đại biểu thống nhất với những yêu cầu đặt ra với Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học công nghệ Việt Nam. Trong đó có việc tăng cường vai trò định hướng chính trị của báo chí; đi đầu trong công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, có tính định hướng, tính chiến đấu, tính giáo dục cao.

Các đại biểu tại phiên họp  BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Cùng với đó phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản chủ lực trong tuyên truyền chiến lược, định hướng dư luận xã hội, cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đa phương tiện; chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các nền tảng truyền thông số, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng định hướng thông tin trên không gian mạng trong tình hình mới.

Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất các cơ quan Đảng Trung ương, đối với các đảng ủy cơ quan nghiên cứu, đào tạo, viện hàn lâm, các cơ quan báo chí, truyền thông, xuất bản, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ươngTrần Cẩm Tú yêu cầu: "Các đảng bộ mới tiếp nhận thì rà soát tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và có báo cáo cấp có thẩm quyền. Phải chủ động phối hợp, trao đổi thường xuyên trong công tác với Đảng uỷ và các đảng bộ trực thuộc. Đề nghị các đơn vị mới chuyển giao làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đảm bảo các đơn vị này phải hoạt động thông suốt, hiệu quả. Vừa rồi, Ban Bí thư đã cho chủ trương về chính sách cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhưng đối với đội ngũ cán bộ công chức các đồng chí cũng phải hết rất quan tâm".

Các đại biểu dự Hội nghị BCH Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất. Trong đó thông qua các quy chế, chương trình công tác toàn khóa và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương. Giao Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy rà soát, tiếp thu, hoàn thiện các văn bản, trình ký ban hành các văn bản đã được thông qua; tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. 

Hoàng Ân/VOV
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị quán triệt Chỉ thị 02
VOV.VN - Sáng 7/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 47, quán triệt Chỉ thị 02 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

