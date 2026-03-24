Đảng bộ Chính phủ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Đảng bộ Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong nhấn mạnh, cuộc thi vừa là sự kiện chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, vừa là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu rộng để bảo vệ, lan tỏa, cụ thể hóa Văn kiện Đại hội.

Qua đó nhằm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để đưa đất nước tăng tốc và bứt phá.

Điểm mới của cuộc thi năm nay được xác định, ngoài định hướng, chủ đề chung do Trung ương phát động là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, Đảng ủy Chính phủ xác định mở rộng nội dung, chủ đề của cuộc thi gắn với nhiệm vụ, hướng đến những “hiến kế” về giải pháp xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững và giải pháp xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, kiến tạo phát triển.

Đối tượng tham gia cuộc thi được mở rộng cho đối tượng người nước ngoài (ở trong hoặc ngoài nước) có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong nêu rõ, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025–2030. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước yêu cầu mới, cao hơn, đòi hỏi triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai được các Đảng ủy trực thuộc xác định là nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong phát biểu tại hội nghị

Trình bày chuyên đề về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, cuộc bầu cử vừa qua đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn cho cử tri và nhân dân. Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa chính trị trọng đại của đất nước, kết quả của cuộc bầu cử đã tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc của cử tri và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng cũng như tạo nền tảng chính trị-xã hội.

Theo bà Tạ Thị Yên, báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,70% - mức cao nhất từ trước đến nay. Về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội từ 863 người ứng cử.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Cùng với đó, cả nước đã bầu đủ 2.552 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định; bầu được 72.437 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Bà Tạ Thị Yên nêu rõ, đây không chỉ là cuộc bầu cử được tổ chức tốt mà còn cho thấy nền dân chủ được vận hành ngày càng kỷ luật, hiện đại và tin cậy hơn. Thành công không đến từ một khâu riêng lẻ mà là kết quả của sự vận hành chuẩn xác của cả hệ thống chính trị; mỗi quy trình được thiết kế rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ, mỗi cá nhân đều ý thức rõ trách nhiệm của mình.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề một số nội dung công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Hội nghị thống nhất Quý II/2026, Đảng ủy Chính phủ sẽ tập trung vào tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chủ động lan toả mạnh mẽ thông tin tích cực, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và các nhiệm vụ quan trọng khác…