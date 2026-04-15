Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới

Thứ Tư, 18:35, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 15-16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Tham dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia APEC 2027, Trưởng Ban Thư ký APEC 2027; Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội John W. McIntyre; đại diện Ban Thư ký APEC quốc tế; các diễn giả, chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, New Zealand, Peru và Chile cùng gần 100 đại biểu đến từ các bộ, ngành, cơ quan và viện nghiên cứu của Việt Nam.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Long

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, qua gần bốn thập kỷ phát triển, APEC đã khẳng định vai trò là diễn đàn kinh tế hàng đầu của khu vực châu Á – Thái Bình Dương với những đóng góp quan trọng đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều biến động sâu sắc, APEC tiếp tục phát huy vai trò là nền tảng quan trọng thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên, thể hiện năng lực thích ứng cao trước những xu thế phát triển mới và những chuyển biến của tình hình.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thành Long

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển chiến lược mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam đang đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới với đường đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Trong quá trình đó, APEC và khu vực châu Á – Thái Bình Dương tiếp tục là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Trên cương vị chủ nhà APEC lần thứ ba, sau các năm 2006 và 2017, Việt Nam cam kết nỗ lực hết sức, phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên hướng tới tổ chức thành công Năm APEC 2027, đóng góp tích cực vào định hình hợp tác của diễn đàn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội thảo, ông John W. McIntyre, Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời là quốc gia có vai trò và vị thế ngày càng gia tăng trong khu vực và trên trường quốc tế. Đại biện đánh giá cao vai trò của Việt Nam tại APEC – diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương; nhấn mạnh hai lần đăng cai thành công Năm APEC vào 2006 và 2017 đã khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và dẫn dắt của Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò đó trong công tác chuẩn bị và đăng cai Năm APEC 2027.

 

Ông John W. McIntyre, Đại biện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thành Long

 

Ông John W. McIntyre khẳng định Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong tiến trình chuẩn bị cho Năm APEC 2027 thông qua các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm từ các chủ nhà APEC trước, cũng như kết nối với các chuyên gia, đối tác quốc tế.

Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Thành Long

Trong ngày 2 ngày của Hội thảo, các đại biểu sẽ cùng các chuyên gia, diễn giả quốc tế trao đổi, đánh giá, tổng kết tiến trình hợp tác cũng như các ưu tiên của Diễn đàn APEC trong thời gian qua, định hướng hợp tác trong thời gian tới; chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn các kỹ năng chủ chốt như chủ trì, đồng chủ trì các hội nghị, xây dựng chương trình nghị sự, đàm phán văn kiện, thúc đẩy đồng thuận chung. Nội dung trao đổi tại Hội thảo sẽ đóng góp tích cực cho việc xây dựng các ưu tiên, sáng kiến và hành động cụ thể mà Việt Nam có thể thúc đẩy trong Năm APEC 2027, hướng tới tạo dấu ấn thực chất và giá trị lâu dài cho khu vực. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác, trong đó có Hoa Kỳ và Ban Thư ký APEC quốc tế, triển khai các hoạt động nâng cao năng lực thiết thực, hướng tới tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2027.

Diệp Thảo/VOV.VN
Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027
Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027

VOV.VN - Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và văn hóa đảo Ngọc, hướng tới phục vụ APEC 2027. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của sân, đáp ứng yêu cầu đón tiếp các nguyên thủ và các chuyến bay chuyên cơ cấp cao.

Khởi công 3 dự án nước sạch và xử lý rác thải phục vụ APEC 2027

VOV.VN - Sáng nay (27/2), tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công 3 dự án phục hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 gồm nhà máy nước hồ Cửa Cạn, khu xử lý rác Bãi Bổn và nhà máy điện rác Bãi Bổn với tổng trị hơn 1.238 tỷ đồng.

Thủ tướng: Chuẩn bị tốt Tuần lễ cấp cao APEC để quảng bá hình ảnh Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng cho rằng phải tận dụng tối đa cơ hội tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC để quảng bá hình ảnh một Việt Nam tự tin, tự cường, độc lập, tự chủ, hoà bình, văn minh, văn hiến, hiếu khách, chu đáo, và chân thành. 

