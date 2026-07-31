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Dâng hương tưởng niệm 94 năm ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Thứ Sáu, 14:06, 31/07/2026
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VOV.VN - Sáng nay (31/7), tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (phường An Hải, TP Hải Phòng), Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 94 năm ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (31/7/1932 - 31/7/2026).

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Lễ dâng hương diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 94 năm Ngày đồng chí Nguyễn Đức Cảnh anh dũng hy sinh, 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và có sự tham dự của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn.

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Đông đảo đoàn viên công đoàn tại Hải Phòng dâng hương, tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.

Đọc diễn văn tưởng niệm, ông Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng khẳng định, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một trong những hội viên sáng lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội, có nhiều đóng góp trong quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam. Đồng chí là Chủ tịch đầu tiên của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ - tiền thân của Công đoàn Việt Nam, Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao động, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ và Bí thư đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Sinh ra tại vùng đất giàu truyền thống yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã dành trọn tuổi trẻ và cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Tại Hải Phòng, đồng chí đã trực tiếp gắn bó với giai cấp công nhân, tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp công nhân, góp phần đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn thành phố.

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Ngày 31/7/1932, tại Hải Phòng, thực dân Pháp đã xử chém đồng chí Nguyễn Đức Cảnh cùng đồng chí Hồ Ngọc Lân. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, đồng chí vẫn hiên ngang hô vang những khẩu hiệu cách mạng, thể hiện khí phách kiên cường, lòng trung thành son sắt với Đảng và lý tưởng cách mạng. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh hy sinh khi mới 24 tuổi, nhưng những cống hiến của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đối với phong trào công nhân và sự hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam là vô cùng to lớn.

Ông Nguyễn Anh Tuân khẳng định, thành phố Hải Phòng tự hào là nơi đồng chí Nguyễn Đức Cảnh từng sống, hoạt động và trực tiếp xây dựng, phát triển phong trào công nhân, phong trào cách mạng; là nơi ghi dấu những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng và tổ chức Công đoàn. Những cống hiến to lớn của đồng chí đã trở thành di sản tinh thần vô giá, là ngọn lửa cách mạng soi đường, tiếp thêm động lực để các thế hệ cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động thành phố Hải Phòng hôm nay và mai sau tiếp tục phấn đấu, cống hiến.

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Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tưởng niệm 94 năm ngày hy sinh của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (31/7/1932 - 31/7/2026).

“Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, trong những năm qua, Công đoàn thành phố Hải Phòng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - chính trị - xã hội của thành phố và góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại”, ông Nguyễn Anh Tuân cho hay.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng kêu gọi cán bộ, đoàn viên và người lao động tiếp tục học tập, noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên và xây dựng đội ngũ công nhân đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Nguyễn Thị Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
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