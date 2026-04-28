中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tặng quà tại thành phố Hải Phòng

Thứ Ba, 19:46, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/4, tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn công tác Chính phủ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, tặng quà nhân dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố, trong không khí trang nghiêm thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dâng hương tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản, người sáng lập tổ chức Công hội đỏ (tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của Nhân dân. Noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Người cộng sản kiên trung, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác bày tỏ quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất xây dựng thành đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà công nhân

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng 200 suất quà (trao trực tiếp 40 suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hải Phòng; động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng quà gia đình chính sách

Nhận quà của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Toản, bệnh binh, hiện trú tại tổ 52 phường Ngô Quyền, Hải Phòng bày tỏ: "Hôm nay Thủ tướng về trực tiếp, tặng quà, đây là niềm động viên lớn đối với người dân chúng tôi. Từ quân ngũ trở về, chúng tôi - những người lính Cụ Hồ, còn sức khoẻ là còn phục vụ nhân dân thật tốt".

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé, mẹ có 2 người con hy sinh tại Mặt trận phía Nam và biên giới phía Bắc

Bà Nguyễn Thị Vân, công nhân công ty TNHH Đồ chơi thông minh Sun Vigor Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn các cấp lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ những người dân nghèo, khó khăn, công nhân lao động chúng tôi. Đây sẽ là nguồn động lực động viên chúng tôi thêm cố gắng trong công việc, góp phần đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước".

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hán, mẹ có 2 người con hy sinh tại Mặt trận phía Nam; mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé, mẹ có 2 người con hy sinh tại Mặt trận phía Nam và biên giới phía Bắc; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Lập, thương binh tỉ lệ tổn thương cơ thể 44%.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần hỏi thăm, mong các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo và để chứng kiến sự phát triển của đất nước, gia đình.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh; cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công với cách mạng trên địa bàn.

 

Lại Hoa/VOV
Tag: Thủ tướng Lê Minh Hưng Hải Phòng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn

VOV.VN - Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn

VOV.VN - Chiều 23/4 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự Toạ đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

VOV.VN - Sáng nay (23/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

VOV.VN - Sáng nay (23/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21-24/4.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia

VOV.VN - Chiều nay (22/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia

VOV.VN - Chiều nay (22/4), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia Margus Tsahkna nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội