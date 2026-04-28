Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương, tặng quà tại thành phố Hải Phòng

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thành phố Hải Phòng và Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp.

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ thành phố, trong không khí trang nghiêm thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, văn minh, giàu đẹp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác đã dâng hương tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản, người sáng lập tổ chức Công hội đỏ (tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay) và là Bí thư Thành ủy đầu tiên của thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn về những công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc và vì hạnh phúc của Nhân dân. Noi gương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Người cộng sản kiên trung, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn công tác bày tỏ quyết tâm phát huy trí tuệ, đoàn kết thống nhất xây dựng thành đất nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cũng trong chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tặng 200 suất quà (trao trực tiếp 40 suất) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hải Phòng; động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Nhận quà của Thủ tướng, ông Nguyễn Văn Toản, bệnh binh, hiện trú tại tổ 52 phường Ngô Quyền, Hải Phòng bày tỏ: "Hôm nay Thủ tướng về trực tiếp, tặng quà, đây là niềm động viên lớn đối với người dân chúng tôi. Từ quân ngũ trở về, chúng tôi - những người lính Cụ Hồ, còn sức khoẻ là còn phục vụ nhân dân thật tốt".

Bà Nguyễn Thị Vân, công nhân công ty TNHH Đồ chơi thông minh Sun Vigor Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn các cấp lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ những người dân nghèo, khó khăn, công nhân lao động chúng tôi. Đây sẽ là nguồn động lực động viên chúng tôi thêm cố gắng trong công việc, góp phần đóng góp vào sự phát triển của địa phương và đất nước".

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hán, mẹ có 2 người con hy sinh tại Mặt trận phía Nam; mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé, mẹ có 2 người con hy sinh tại Mặt trận phía Nam và biên giới phía Bắc; thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Lập, thương binh tỉ lệ tổn thương cơ thể 44%.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng ân cần hỏi thăm, mong các mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh tiếp tục sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu học tập, noi theo và để chứng kiến sự phát triển của đất nước, gia đình.

Bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp to lớn của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương tiếp tục chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh; cùng với đó, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo cho người có công với cách mạng trên địa bàn.