Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4

Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Cao Thắng

Ba nghị quyết cốt lõi - thể thống nhất quyết định năng lực lãnh đạo cầm quyền

Quán triệt nội dung cốt lõi của các văn kiện Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hoàn thiện phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đội ngũ cán bộ, căn bản toàn diện, công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, cùng Kết luận số 103 ngày 13/10/2026 về “Đề cương tổng kết thực tiễn và nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng”.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Ảnh: Cao Thắng

Theo Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây không phải là ba nghị quyết riêng lẻ mà là ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Trong thể thống nhất đó, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nền tảng vững chắc; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền tạo ra bước chuyển về chất; còn xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt quyết định kết quả tổ chức thực hiện.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, Nghị quyết số 31 bao gồm 6 quan điểm, 4 định hướng trọng tâm và 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp cơ bản. Nghị quyết xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt thường xuyên; kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đồng thời chủ động đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Quá trình thực hiện phải gắn với xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, lấy chất lượng quyết sách và kết quả thực hiện làm thước đo, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, đồng thời kiên quyết khắc phục tư duy nhiệm kỳ, cục bộ và lợi ích nhóm.

Toàn hệ thống phải giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hoạt động trong khuôn khổ cương lĩnh, điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật, chuyển mạnh sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo, tự phát hiện, tự sửa chữa từ sớm, từ xa, từ gốc.

“Việc triển khai đòi hỏi quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc", phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của nhân dân, lấy chất lượng cuộc sống, sự đồng thuận cùng niềm tin của nhân dân làm thước đo quan trọng nhất”, bà Bùi Thị Quỳnh Vân nói.

Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Ảnh: Cao Thắng

Đối với Nghị quyết số 29-NQ/TW, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, mục tiêu đặt ra là tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu lực, hiệu quả phương thức lãnh đạo cầm quyền theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền hiện đại vì lợi ích quốc gia dân tộc và vì nhân dân. Để thực hiện, các đảng ủy trực thuộc cần rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế phối hợp, làm rõ mối quan hệ giữa cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu; tập trung nâng cao chất lượng nghị quyết, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức làm việc.

Nghị quyết số 30-NQ/TW với 5 quan điểm chỉ đạo, khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng và công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Nghị quyết đề ra 3 đột phá đồng bộ: đột phá về đánh giá, lựa chọn, sử dụng, sàng lọc dựa trên phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả, hiệu quả và uy tín thực tế; đột phá về tạo nguồn phát triển đội ngũ, trọng dụng nhân tài theo cơ chế nguồn mở, chuẩn bị nhiều thế hệ và phương án; đột phá về thể chế, phương thức quản trị liên thông toàn bộ quá trình dựa trên vị trí việc làm, dữ liệu kiểm chứng và kiểm soát quyền lực.

Về lộ trình, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc sẽ hoàn thiện kế hoạch thực hiện 3 nghị quyết trong quý 4 năm 2026. Sang năm 2027, toàn Đảng bộ sẽ tập trung đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đổi mới cơ quan tham mưu giúp việc và chất lượng đội ngũ cán bộ, lấy sản phẩm thực tế làm thước đo chính và gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu.

Bệ phóng vững chắc cho kế hoạch phát triển năm 2027

Quán triệt Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh, Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển khẳng định bước chuyển quan trọng nhất là dịch chuyển từ tư duy "cho phép" sang tư duy "khuyến khích, tạo điều kiện".

Sự thay đổi tư duy này mang ý nghĩa rất lớn, quy định rõ ràng tổ chức Đảng ngoài quy định này không được tự ý đặt ra các thủ tục khác đối với khu vực ngoài công lập, từ đó giải tỏa sự e dè vốn có của đảng viên khi phải trải qua nhiều tầng nấc thủ tục ở các cấp chi bộ.

Phó Trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Ảnh: Cao Thắng

Bên cạnh đó, Quy định 224 tạo cơ chế liên thông để lựa chọn các đảng viên tiêu biểu hoạt động trong khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào hệ thống chính trị, qua đó cụ thể hóa tinh thần liên thông giữa cán bộ khu vực công và khu vực tư đã được nhấn mạnh tại Quy định 19 ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về đội ngũ cán bộ chiến lược Việt Nam, đồng thời bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng.

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027 theo định hướng tại Kết luận số 106 của Trung ương, Phó Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho biết, mặc dù kinh tế thế giới phải chịu áp lực lớn từ xung đột địa chính trị kéo dài, lạm phát, giá năng lượng ở mức cao cùng chính sách tiền tệ thắt chặt của các nước lớn, Việt Nam vẫn đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội vô cùng nổi bật nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 9,01%, ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn từ năm 2011 đến nay. Sự bứt phá thể hiện đồng đều ở các khu vực: nông nghiệp tăng trưởng ấn tượng 4,02%; công nghiệp tăng trưởng 11,21% với các chỉ số sản xuất rất cao; khu vực dịch vụ tiếp tục đà tăng trưởng đạt 8,69%.

Về tài chính - ngân sách, thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 12,1%, đạt 86,5% kế hoạch; mức bội chi ngân sách và nợ công đều nằm trong giới hạn an toàn với nợ công duy trì ở mức khoảng 33% - 34%.

Về định hướng và kế hoạch năm 2027, Phó Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển nêu rõ, tiếp tục kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, duy trì mục tiêu tăng trưởng cao (khoảng từ 6% đến 6,5% theo mục tiêu của Kết luận 18 của Trung ương).

Các đại biểu dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV. Ảnh: Cao Thắng

Song song đó, tập trung đẩy mạnh các đột phá chiến lược, trước hết là hoàn thiện đồng bộ thể chế, tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn về pháp lý, đất đai, nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ truyền đạt những nội dung cốt lõi của Kết luận số 105-KL/TW về “Thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”; đại diện Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày tham luận về các giải pháp, hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”; Đại diện Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nêu các giải pháp, hành động nhằm cụ thể hóa, thực hiện Kết luận về “Thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững”