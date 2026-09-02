Đảng ủy và tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga dâng hoa tưởng niệm Bác Hồ

Trong không khí trang nghiêm và xúc động dưới chân tượng đài Bác, các đại biểu đã kính cẩn dâng lên Người những đóa hoa tươi thắm nhất, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Các đại biểu dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Ngô Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga nhấn mạnh: "Lễ dâng hoa hôm nay càng thêm phần ý nghĩa khi nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 115 năm Ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026). Cả cuộc đời Bác đã hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình và tiến bộ trên thế giới. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đã đặt nền móng vững chắc cho mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay".

Nhân dịp Tết Độc lập của dân tộc, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã gửi trọn niềm tin vào thế hệ đảng viên trẻ, đoàn viên và sinh viên Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện thật tốt để sau này trở về đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh.

Các đại biểu dâng hoa và chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác.

Tiếp thu lời căn dặn từ Lãnh đạo Đảng ủy, Hoàng Thanh Liêm, Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga khẳng định quyết tâm duy trì tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Thế hệ thanh niên Việt Nam tại xứ sở Bạch Dương nguyện không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các thế hệ cha anh đi trước.