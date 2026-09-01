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Người dân bắt đầu đổ về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ Ba, 18:58, 01/09/2026
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VOV.VN - Dù còn một ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, chiều 1/9, nhiều người đã trở lại TP.HCM khiến các cửa ngõ, bến xe, nhà ga bắt đầu nhộn nhịp.

Từ hơn 16h, khu vực cửa ngõ phía tây TP.HCM (huyện Bình Chánh cũ) khá đông đúc. Trên tuyến quốc lộ hướng về thành phố, dòng xe khách nối đuôi nhau, trong khi xe máy cũng ken kín mặt đường. Đa số xe máy chở theo vali, đồ đạc lỉnh kỉnh. Trẻ em nhìn khá mệt mỏi vì buổi chiều trời nóng.

Tại Bến xe miền Tây, xe liên tục vào bến để trả khách. Hành khách sau khi xuống xe tranh thủ đón xe buýt, xe công nghệ để về nhà.

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Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, ai trở về TP.HCM cũng chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh (ảnh: H.H)

Còn tại khu vực phía đông, đến cuối ngày cũng bắt đầu đông dần khi dòng xe vào bến trả khách và quay đầu liên tục. Tại khu vực nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ), chiều 1/9, ghi nhận tình hình giao thông khá thông thoáng. Việc một số nhánh cầu được đưa vào sử dụng, cùng với lực lượng CSGT túc trực, chủ động phân luồng từ xa, đã giúp tình hình tại đây không quá căng thẳng.

Dự báo trong ngày 2/9, đặc biệt là vào buổi chiều ngày cuối kỳ nghỉ lễ, các khu vực cửa ngõ TP.HCM sẽ rất đông đúc khi người dân bắt đầu đổ về sau kỳ nghỉ.

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Tuy cửa ngõ phía tây đông nhưng không quá ùn tắc.
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Hành khách xuống xe tại Bến xe miền Tây.
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Quốc lộ 1 hướng về TP.HCM đông đúc.
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Dòng xe khách liên tục hướng về TP.HCM
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Xe máy cũng ken cứng mặt đường.
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Người lớn, con nít khá mệt mỏi do buổi chiều trời nắng.
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Khu vực trung tâm TP.HCM, đoạn gần Dinh Độc Lập, thường xuyên đông đúc.
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Khu vực gần Thảo Cầm viên tình trạng cũng tương tự như vậy.
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TP.HCM rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Những ngày này, TP.HCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn, biểu ngữ được trang hoàng trên nhiều tuyến đường, khu vực trung tâm và các công trình công cộng... để đón mừng Quốc khánh.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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